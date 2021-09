HBO Max zadebiutuje u nas w 2022 roku. Pojawił się zwiastun

Oficjalna zapowiedź.

HBO Max wejdzie do Polski w przyszłym roku

HBO Max to platforma, która docelowo ma zastąpić obecne jeszcze we wielu krajach HBO GO. Wszystko w celu uproszczenia komunikacji wizualnej i zwiększenia jej przejrzystości. Część państw posiada już dostęp do serwisu, lecz na tej liście nie znajduje się jeszcze Polska. Uplasowani na niej zostaniemy dopiero w 2022 roku.Przez pewien czas sądzono, iż HBO Max pojawi się w Polsce jeszcze w 2021 roku. Potem jednak koncern WarnerMedia oficjalnie potwierdził, iż harmonogram wdrożenia platformy na teren Europy został przesunięty na 2022 rok . Miesiąc temu ponownie zmieniono plany i zdecydowano, że część państw Starego Kontynentu jednak otrzyma dostęp jeszcze tej jesieni.Wśród tych krajów nie ma rzecz jasna Polski. Mimo wszystko otrzymaliśmy. Konkretna data nie została podana, lecz miejmy nadzieję, że nie mówimy tu o np. listopadzie czy równie odległych terminach. Sam trailer to oczywiście przedstawienie największych hitów, które pojawią się w bibliotece serwisu (Harry Potter, Gra o Tron, Rick i Morty czy Joker).