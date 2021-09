Bitcoin stał się oficjalną walutą w Salwadorze

Krok w przyszłość?

Bitcoin oficjalną walutą w pierwszym kraju na świecie

3 minutos para hacer historia.



In 3 minutes, we make history.#BitcoinDay #BTC — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 7, 2021

Temat kryptowalut nie cichnie. Pamiętam jak mówiono kiedyś, że mamy do czynienia z chwilowym wymysłem, o którym niedługo wszyscy zapomną. Cóż, tak się nie stało i coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w tzw. krypto. Doszło nawet do tego, iż właśnie pierwszy kraj na świecie uznał walutę Bitcoin jako prawny środek płatniczy.Mowa oczywiście o Salwadorze położonym na terenie Ameryki Północnej. Prezydent tego państwa poinformował zeszłej nocy (czasu lokalnego) o kroku „przekształcającym historię” i zakupie 400 BTC, czyli równowartości około 72,2 mln. złotych. Co to oznacza dla mieszkańców? Cóż, przede wszystkim umożliwia im. Ponadto sklepy będą mogły wyświetlać ceny również w cyfrowej walucie. Dodatkowo BTC nie zostanie objęty podatkiem od zysków kapitałowych.Tym samym. Decyzja tamtejszego rządu rzecz jasna wywołała skrajne emocje. Zwolennicy uważają, że ułatwiono migrantom wysyłanie pieniędzy do kraju, co ma zwiększyć rozwój gospodarczy. W Salwadorze bowiem właśnie takie przekazy stanowią 24% PKB. Dodatkowo zwiększyć się ma dostęp obywateli do przeróżnych usług finansowych – zwłaszcza, że około 70% populacji państwa nie ma założonego konta w banku.