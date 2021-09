Niemiec przerwał popularny teleturniej. Pytał prowadzącego o GTA 6

Czy cała akcja była wyreżyserowana?



GTA VI to wciąż odległa przyszłość. Kolejna odsłona superprodukcji Rockstar Games według doniesień z pewnością nie zadebiutuje wcześniej niż na przełomie 2023 i 2024 roku. Niektórzy fani zaczynają się już niecierpliwić, na co dowodem może być akcja, która miała miejsce na scenie niemieckiego teleturnieju Schlag den Star.



Niemiec pyta o GTA 6 w Schlag den Star

Do kuriozalnej sytuacji doszło w jednym z popularnych niemieckich teleturniejów o nazwie Schlag den Star. Niespodziewanie z widowni do prowadzącego podbiegł mężczyzna i zażądał wieści na temat długo wyczekiwanej premiery Grand Theft Auto 6.



Niemiec przedstawiający się jako Taser zapytał Alexandra "Eltona" Duszata o plany znanego studia związane z GTA 6. Zdumiony prowadzący, którego gościem była tego dnia Evelyn Maria Brudecki, odparł, że nie ma pojęcia. Przyznał też, że nie czeka na debiut kolejnej części serii, bowiem w dalszym ciągu nie ukończył Grand Theft Auto V. Warto dodać, że prowadzący ma co nieco wspólnego z branżą gier - w niemieckiej wersji językowej Halo 3 użyczał głosu jednej z postaci. Po krótkiej wymianie zdań mężczyznę wyprowadziła ochrona.







Stuacja ta jest tak zaskakująca, że wiele osób podejrzewa, że została ona wyreżyserowana przez Take-Two Interactive, być może nawet w porozumieniu z twórcami programu, by napędzić popularność GTA VI jeszcze przed premierą za sprawą viralowego wideo z całego zajścia. Co sądzicie na ten temat?



Źródło: YouTube