Serwis VOD Polsat Box Go, to nowa odsłona Ipli i Cyfrowego Polsatu Go

Już jutro 1 września Polsat startuje z nowym serwisem streamingowym Polsat Box Go. Firma konsoliduje w nim Iplę oraz Cyfrowy Polsat Go pod nową nazwą. To część ostatnio zapowiadanej strategii przebrandowania produktów Polsatu.



Z okazji premiery Polsat Box Go firma przygotowała promocje i nowe pakiety streamingowe

W ramach serwisu, klienci mogą oglądać treści wideo na żądanie, ale też ramówkę wielu stacji telewizyjnych. Nie trzeba być związanym długoterminową umową z Polsat Box, każdy może wykupić usługę Polsat Box Go. Koncern przygotował m.in. dwa nowe pakiety Polsat Box Go Sport (w promocyjnej cenie 40 zł miesięcznie, regularna cena 50 zł) i Polsat Box Go Premium (w czasowej promocji za 30 zł, później 40 zł miesięcznie). Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus jest bardzo zadowolony ze zmian.



Nowa strona internetowa polsatboxgo już działa / Foto: Instalki.pl



Jak stwierdził - "Pakiet Polsat Box Go Sport to nasza perełka - pierwszy raz cały nasz sport jest w jednym pakiecie. W pakiecie Sport zobaczysz Ligę Mistrzów UEFA i kanały Polsat Sport Premium, PKO BP Ekstraklasę i kanały CANAL+ SPORT3 i 4, ligę hiszpańską, włoską i francuską, Formułę 1 i inne dyscypliny w kanałach Eleven Sports, rodzinie kanałów Polsat Sport oraz Eurosport 1 i 2 - cały sport w jednym miejscu. Polsat Box Go Premium to świetny pakiet VOD z filmami, premierowymi serialami premium, programami typu show, informacjami i publicystyką oraz 100 atrakcyjnymi kanałami TV. W Polsat Box Go można wybrać, co, gdzie i kiedy się chce i oglądać to na wybranym urządzeniu."



Przebudowany serwis streamingowy Polsatu także dla dotychczasowych użytkowników

Innymi promowanymi przez firmę pakietami są Polsat Box Go HBO (25 zł miesięcznie), a nawet dwie propozycje dla osób mieszkających poza granicami Polski (Polonia i Fortuna 1 Liga, które można opłacać w złotówkach, funtach, dolarach lub euro). Polsat dodał i usprawnił funkcje oraz wygląd usługi o m.in. unowocześnioną szatę graficzną, nowy system rekomendacji, profile użytkowników, dostęp online czy obsługę Chromecast i AirPlay.



W androidowym sklepie aplikacji wciąż widzimy Cyfrowy Polsat Go, ale jutro ma się to zmienić / Foto: Instalki.pl



Aplikacja Polsat Box Go została przygotowana pod smartfony, tablety, smart telewizory i smart TV boxy na Androidzie oraz systemach Huawei i Apple. Jak podaje firma - "Abonenci platformy Polsat Box (czyli wcześniej Cyfrowego Polsatu) w ramach posiadanych pakietów telewizyjnych będą mieli dostęp do swoich ofert w katalogach w Polsat Box Go bez dodatkowych opłat. (…) Dotychczasowi posiadacze płatnych pakietów w Ipli i CP Go będą mieli je nadal dostępne w ramach Polsat Box Go. Dane do logowania z zastąpionych serwisów (Ipli i CP Go) - zarówno login, jak i hasło - pozostaną bez zmian."



Polsat zmienia nazewnictwo i łączy usługi.