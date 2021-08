Netflix zaprezentował wrześniowe nowości. Koniec wakacji nie będzie nudny

Pokaźna lista.



Za kilka dni skończy się okres wakacyjny, co dla wielu oznacza nieuchronny powrót do szkoły lub uczelnię. W całym tym zamieszaniu warto jednak znaleźć choć chwilę na odrobinę relaksu i rozrywki. Niewątpliwie sporo osób będzie chciało obejrzeć coś ciekawego w ponure wieczory. Tu z pomocą przychodzą platformy streamingowe, które powoli zaczynają prezentować swoją wrześniową ramówkę. Netflix nie jest wyjątkiem.



Netflix - co obejrzymy we wrześniu?

Netflix regularnie udostępnia użytkownikom informacje odnośnie tego, co zagości na platformie w kolejnym miesiącu. W ten sposób oczywiście próbuje zatrzymać przy sobie aktywnych subskrybentów, zachęcić do opłacania abonamentu nowe osoby, a także skusić tych, którzy w przeszłości z dostępu do usługi zrezygnowali. Właśnie pojawiła się lista wrześniowych nowości.



Spodziewać możemy się przede wszystkim powrotu wielu głośnych seriali. Najbardziej wyczekiwanym jest chyba pierwsza część piątego sezonu hiszpańskiego hitu „Dom z papieru”. Fani tej produkcji muszą przygotować się na nowych bohaterów, wkraczające do akcji wojsko oraz ryzyko niepowodzenia misji. Premiera już 3 września – kolejne odcinki zadebiutują w grudniu.







Już 10 września swoją premierę będzie miał finałowy sezon „Lucyfera”. To właśnie wtedy dokończone zostaną w końcu wszystkie (i nieco przedłużane) wątki – zarówno te główne, jak i poboczne. Wielbiciele głównego bohatera, Chloe oraz Amenadiel muszą jednak przygotować się na pewne zaskoczenia i ciekawe wydarzenia.







Dokładnie tydzień później pojawi się trzeci sezon „Sex Education”. Ta kontrowersyjna dla wielu produkcja zyskała swoje wierne grono fanów i to właśnie oni powinni być zadowoleni z zapowiedzianej stosunkowo niedawno kontynuacji. Debiutujące odcinki skupiać się mają na domniemanej „szkole seksu”. Premiera 17 września.







Trzeci sezon czeka także „The Circle”. Tym razem w centrum uwagi znajdą się bohaterowie ze Stanów Zjednoczonych, którzy będą zmagać się z przeciwnościami i zwrotami akcji, żeby zdobyć nagrodę. Premiera pierwszego odcinka już 8 września, kolejne będą ukazywać się co tydzień.