Posłuchaj na żywo utworów z gier Minecraft, Pac-Man czy Prince of Persia

Bezpłatny koncert „Muzyka z gier komputerowych" już 4 września.

Wspólnie z Poznańską Piętnastką, którą mam zaszczyt i przyjemność dyrygować zagramy utwory wokalno-instrumentalne w oryginalnych aranżacjach przygotowanych na 20-osobową orkiestrę. Usłyszycie utwory z gier: "Super Mario", "Minecraft", "PacMan", "Prince of Persia", "Contra", "Dune II", "Sims City", "Quake", "Snake", "Resident Evil", Mortal Kombat", "Tomb Rider" i wiele innych.

DJ Haze aka Tim Hazel - elektronika

DJ Busha aka Robert Buszkiewicz - elektronika

Hanna Gieda - śpiew, Magdalena Howorska - śpiew

Małgorzata Musidlak - skrzypce

Damian Kaczmarek - saksofony

Jarosław Wachowiak - saksofony

Piotr Banyś - puzon

Filip Chojnacki - syntezatory

Łukasz Wons - gitara

Damian Kostka - bas

Jakub Miarczyński - instrumenty perkusyjne

Mateusz Brzostowski – perkusja

Jesteś miłośnikiem elektronicznej rozrywki? Z pewnością to wydarzenie znajdzie się w kręgu twoich zainteresowań. Już 4 września o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie (ul. Krotoszyńska 12, 63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie) odbędzie się koncert „Muzyka z gier komputerowych". Co ważne, wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem kanału YouTube Stowarzyszenia Jazz Poznań.- komentuje Maciej Fortuna, trębacz, kompozytor i aranżer.Koncertom będzie towarzyszyć wystawa komputerów i gier z lat 80’ i 90’. Każdy będzie mógł zagrać na udostępnionym sprzęcie w dowolną grę i przypomnieć sobie jak to było.Premiera koncertu odbędzie się 4 września o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie (ul. Krotoszyńska 12, 63-740 Kobylin, woj. wielkopolskie). Oprócz opcji stacjonarnej, koncert będzie transmitowany za pośrednictwem kanału YouTube Stowarzyszenia Jazz Poznań Nasza redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym. Zapraszamy!