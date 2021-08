Spotify ogłosiło największe przeboje lata 2021 w Polsce i na świecie

Muzyczne hity tego lata.

Spotify ogłasza 10 największych hitów lata 2021

Złe wieści: tegoroczne wakacje mają się ku końcowi. Dobra wiadomość: już tylko 10 miesięcy dzieli młodzież szkolną od kolejnej dwumiesięcznej laby. Ha, ha. Zgodnie z tradycją na koniec sezonu wakacyjnego Spotify podzieliło się zestawieniami najchętniej odsłuchiwanych piosenek tego lata. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, czego słuchali Polacy oraz czego słuchał świat.Co tu dużo mówić, w Polsce królował rap i większość pozycji na liście TOP 10 zgarnął ten właśnie gatunek. Lato należało do rapera Mata, który wygrał letnią listę przebojów utworem "Kiss cam (podryw roku)", którym zaistniał przy okazji na światowej liście Billboard 200 jako drugi (podkreślam: drugi, nie pierwszy) wykonawca z Polski. W pierwszej polskiej trójce, tuż za Matą, uplasował się Kizo ze swoim utworem "Disney". Trzecia pozycja dość niespodziewanie przypadło globalnemu fenomenowi tego lata, glam-rockowemu zespołowi z Włoch, Måneskin, z utworem "I wanna be your slave".Co ważne: badanie objęło dane za okres 29 maja - 22 sierpnia 2021 roku.1. Mata – Kiss cam (podryw roku)2. Kizo – Disney3. Måneskin – I WANNA BE YOUR SLAVE4. Sobel, Piotrek Lewandowski – Fiołkowe Pole5. Ekipa, Jacuś – Zygzak6. Sobel, PSR – Bandyta7. Sanah – etc. (na disco)8. Żabson, Kizo, Zeth, Vladimir Cauchemar – Puerto Bounce9. OIO – Amerykańskie Teledyski10. Męskie Granie Orkiestra 2021 – I Ciebie też, bardzo (feat. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło & Vito Bambino)Polska nie podążyła za globalnymi trendami w muzyce, a na polskiej liście przebojów nie znalazł się ani jeden (!) utwór ze światowego top zestawienia. Ranking globalny otwiera Olivia Rodrigo z "good 4 you", a na podium są jeszcze Måneskin z "Beggin" oraz Rauw Alejandro z "Todo De Ti".1. Olivia Rodrigo – good 4 you2. Måneskin – Beggin3. Rauw Alejandro – Todo De Ti4. Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)5. Doja Cat – Kiss Me More (feat. SZA)6. Bad Bunny – Yonaguni7. The Kid LAROI – STAY (with Justin Bieber)8. BTS – Butter9. Ed Sheeran – Bad Habits10. Dua Lipa – Levitating (feat. DaBaby)Czy któreś z powyższych kawałków zapętlaliście w tym roku na swoich playlistach?Źródło: Spotify