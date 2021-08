Wiedźmin: Zmora Wilka już na Netflix. Animacja zbiera pozytywne noty

Zapowiada się ciekawie.

"Wiedźmin: Zmora Wilka" już dostępny

Destiny is calling. Nightmare of the Wolf is now streaming worldwide on @netflix pic.twitter.com/WA6idPbExg — The Witcher (@witchernetflix) August 23, 2021

„Wiedźmin: Zmora Wilka” to drugi już projekt stworzony na podstawie sagi Andrzeja Sapkowskiego, który wyszedł spod pióra platformy Netflix. Jest to animacja skupiająca się na postaci Vesemira – najstarszego znanego wiedźmina. Jeśli czekaliście na ten film, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Właśnie odbyła się jego premiera.Fani wiedźmińskiego uniwersum nie mają w ostatnim czasie na co narzekać. Niedawno bowiem poznaliśmy datę premiery drugiego sezonu serialu od Netflixa, a już od dziś oglądać można film animowany osadzony w tymże mrocznym świecie. „Wiedźmin: Zmora Wilka” trwa niemalże półtorej godziny i właśnie został udostępniony na platformie Netflix Przede wszystkim o Vesemirze i o tym, jak został zabójcą potworów. Ujrzymy więc ucieczkę przyszłego mentora Geralta od szlacheckiego życia i próbę odnalezienia własnego przeznaczenia. Warto jednak pamiętać, iż mamy tu do czynienia z względnie luźnym nawiązaniem do sagi Andrzeja Sapkowskiego.