Epic Games Store zyskał miliony użytkowników dzięki darmowemu GTA V

Trudno się dziwić.

GTA V przyciągnęło tłumy do Epic Games Store

Źródło: The Verge

Epic Games Store kojarzy mi się przede wszystkim z oferowaniem świetnych gier zupełnie za darmo. Trudno bowiem powiedzieć cokolwiek dobrego o samej aplikacji , która pozbawiona jest kluczowych funkcji oraz działa tragicznie. Jak się okazuje – takim tokiem myślenia kieruje się większość nowych użytkowników cyfrowego sklepu. To bowiem właśnie w momentach rozpoczęcia konkretnych promocji ludzie decydują się na założenie tam konta.Wiemy to oczywiście z dokumentów, które wyciekły podczas sądowej batalii pomiędzy Epic Games a Apple. Wśród materiałów dowodowych znalazł się m.in. „ściśle tajny” wykres prezentujący ile osób zdecydowało się na rejestrację do Epic Games Store w wybranych okresach. Wystarczy rzut oka, by przekonać się, iż najbardziej pokaźną falę nowych użytkowników przyciągnęło darmowe GTA V Ta promocja miała miejsce w maju zeszłego roku i zapewne wielu z Was pamięta przeciążenie serwerów, które uniemożliwiło czasowe odebranie produkcji. Wtedy też konto na Epic Games Store założyło ponad. Liczba ta jest co prawda ogromna, ale raczej niezbyt zaskakująca.Jak wygląda sprawa w przypadku innych gier? Tutaj wspomnieć należy o m.in.czy. Przy tym wszystkim nie należy zapominać o jednym fakcie – Epic Games Store na siebie nie zarabia i jak wynika z poprzednich dokumentów udostępnionych w sieci, jeszcze przez długi czas będzie notował straty właśnie głównie poprzez oferowanie darmowych produkcji.Tego typu akcje rozdawnicze to więc bez wątpienia miecz obusieczny. Nic jednak nie wskazuje na to, by Epic Games zamierzał rezygnować ze swojej polityki. Obecnie sklep notuje około 58 mln aktywnych użytkowników.Źródło: The Verge / Foto. Epic Games Store