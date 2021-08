Uratował 20 000 kaset VHS przed zniszczeniem. Chce stworzyć archiwum narodowe

Niezwykła sytuacja.

Uratował tysiące kaset wideo przed niszczeniem

"Wybieramy się na misję, aby je ocalić"

W tym roku obchodziliśmy 55. urodziny magnetowidu - sprzętu, który zmienił domową rozrywkę. Z tej okazji zamieściliśmy na łamach naszego serwisu garść ciekawostek o magnetowidach i VHS . Z godną wzmianki rocznicą zbiegł się czyn dokonany przez Andy'ego Johnsona z Liverpoolu. Właściciel jednej z największych wypożyczalni kaset wideo na świecie, VideOdyssey, mającej w swych zbiorach ok. 15 000 tytułów, wybrał się w długą podróż, celem ocalenia około 20 000 kolejnych kaset VHS., powiedział Johnson, po czym udał się w blisko 1000-kilometrową podróż do Dundee w Szkocji. Dotychczasowy właściciel nośników, George McInnes, zgodził się przekazać swoją kolekcję w nowe ręce. Alternatywą było ponoć jej... zniszczenie.Andy uważa, że kasety VHS zaczynają przeżywać podobny renesans jak winyle, a fani filmów pragną ponownie fizycznego obcowania z nośnikami zawierającymi filmy - cieszą się grafikami na okładkach i nostalgicznym uczuciem oglądania kopii analogowej.Andy Johnson będąc nastolatkiem pracował jako sprzedawca w sklepie wideo. Przypadkowe spotkanie z reżyserem Pulp Fiction, Quentinem Tarantino, zainspirowało Johnsona do otwarcia swojego sklepu. VideOdyssey działa od 2018 roku i oferuje nie tylko możliwość wypożyczania kaset, ale także zabawy na starych automatach do gier.W wolne dni Andy podróżuje po całym kraju, by gromadzić kolejne perełki i ratować przed zapomnieniem filmy, które nigdy nie ukazały się w formacie cyfrowym. Wiele z nich znajduje się ponoć w zbiorze przekazanym przez kolekcjonera z Dundee. Johnson chce teraz dostać dofinansowanie od rządu i stworzyć narodowe archiwum kaset VHS.Oglądaliście kiedykolwiek filmy na kasetach VHS?Źródło: YouTube