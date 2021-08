Gdyby łazik Perseverance posiadał konto Google, tak wyglądałyby jego Zdjęcia Google

Zobacz zabawne wideo.

Perseverance w Zdjęciach Google

Ważna misja NASA

Minęło już dokładnie 6 miesięcy od dnia, w którym łazik Perseverance osiadł na powierzchni Marsa. W ciągu tych sześciu miesięcy pojazd wytworzył na Czerwonej Planecie tlen , nagrał dźwięki wytwarzane w jej atmosferze i choć przejechał na jej powierzchni zaledwie 2 kilometry, wykonał tam ponad… 125 tysięcy zdjęć. Niesamowite, nieprawdaż?Ludzie z Google najwyraźniej pomyśleli sobie to samo, ale poszli o krok dalej i stwierdzili, że ciekawie byłoby, gdyby łazik Perseverance posiadał własne konto Google i korzystał ze Zdjęć Google, gdzie przechowywałby wszystkie swoje fotografie. Stworzyli oni nawet wideo, które pokazuje, jak konto pojazdu w Zdjęciach Google by wyglądało.Wideo opublikowane przez Google jest dość zabawne. Towarzyszy mu utwór „Put On Your Sunday Clothes” z musicalu “Hello, Dolly” znanego z Broadwayu. Z pomocą materiału Google wyobraża sobie chociażby, w jakie galerie sztuczna inteligencja usługi posortowałaby fotografie autorstwa łazika. Mamy tu zatem takie kategorie przedstawiające selfie cienia łazika, krajobrazy, skały, więcej skał i nie tylko.Wideo ukazuje też chociażby, jak w Zdjęciach Google Perseverance wyglądałoby korzystanie z wyszukiwarki. W ten sposób gigant z Mountain View wyśmiewa się z faktu, że póki co na Marsie nie odnaleźliśmy ani śladów obcych, ani faktycznej wody, w przeciwieństwie do całego mnóstwa wydm i skał.Cóż, trzeba przyznać, że materiał opublikowany przez Google jest naprawdę sprytną i ciekawą reklamą Zdjęć Google, która przyciąga uwagę nie tylko ku tej usłudze, ale również ku dokonaniom i przedsięwzięciom NASA. Takie reklamy ogląda się z przyjemnością.Jeśli chcesz, możesz przyjrzeć się każdemu spośród ponad 125 tysięcy zdjęć wykonanych dotychczas przez łazik Perseverance. Pozwala na to galeria dostępna na stronie internetowej NASA Ciekawe, ile zdjęć łazik Perseverance wykona podczas całej swojej misji. W sumie pojazd ma prowadzić badania na Czerwonej Planecie przynajmniej przez jeden marsjański rok, czyli przez 687 ziemskich dni. Biorąc jednak pod uwagę historię innych łazików NASA, można stwierdzić, że zapewne jego misja zostanie znacznie, znacznie wydłużona.Łazik Perseverance został zaprojektowany i zbudowany przez naukowców z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA. Wyposażono go w sumie w siedem instrumentów naukowych, z pomocą których ten spróbuje odnaleźć na Marsie ślady organizmów żywych, zidentyfikować środowiska, które w przeszłości mogły stwarzać odpowiednie warunki do powstania życia i nie tylko. Niektóre z instrumentów miały posłużyć też przetestowaniu technologii, które mogą być niezwykle przydatne podczas przyszłych misji, w szczególności załogowych.Źródło: Google, fot. tyt. Canva