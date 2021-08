Kite Cup i Przystań Xiaomi - efektowne pożegnanie wakacji

Mój prywatny Mi 11 całkiem dobrze radzi sobie w reporterce. / Foto: Własne



Było sporo do oglądania. Dla oczekujących odpoczynku Xiaomi przygotowało... pufy. / Foto: Własne

Foto: Własne

Tak prezentowała się przystań Xiaomi w Łebie. / Foto: Własne

Zostanie otwarta między 20 sierpnia (piątek) a 31 sierpnia (wtorek). W specjalnym punkcie można będzie nie tylko przetestować i kupić produkty Xiaomi, ale także wygrać nagrody w konkursach. A jest o co grać, bo Xiaomi obrało sobie za cel rozdanie 15 000 prezentów.Oczywiście będzie opcja wzięcia udziału w zawodach sportowych. Oprócz tego możecie grać w limbo, bule, przejść piłeczkowy labirynt czy wziąć udział w warsztatach zumby i jogi.Xiaomi dba o to, żebyście nie nudzili się w wakacje. Osobiście odwiedziłem strefę Xiaomi w Łebie i wygląda to naprawdę fajnie. Plażowicze i publika świetnie bawili się w przygotowanych konkurencjach. Jeśli będziecie w pobliżu, to koniecznie musicie to zobaczyć na żywo!