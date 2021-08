HBO GO uszczupli się o około 50 produkcji. Nadchodzi ogromna czystka

Warto nadrobić zaległości.

HBO GO bez kilkudziesięciu produkcji

Lista produkcji:





Anna - 2019

Bez końca - 2018

Bille - 2018

Ciemna strona miasta - 1999

Crittersi atakują - 2019

Darlin' - 2019

Dyrygentka - 2018

Dysonans - 2018

Eksperyment Belko - 2016

Equilibrium - 2002

Futbol z Shaolin - 2001

Godziny - 2002

Głos - 2017

Happy Ending - 2018

Hudson Hawk - 1991

Jutro wstanie nowy dzień - 2019

Kocham cię na zabój - 1990

Kryptonim U.N.C.L.E. - 2015

Lęk pierwotny - 1996

Marsz weselny: Powrót mojego chłopaka - 2019

Małe kobietki - 1994

Mirai - 2018

Nie wysiadaj - 2018

Niesamowita szafa doktora Steina - 2018

O mały głos - 1998

Odmieńcy - 2018

Ostatnie drzewo - 2019

Pozytywka - 2018

Praziomek - 2019

Przed mrozem - 2018

Rambo: Ostatnia krew - 2019

Rebelia - 2019

Rozpalony duch - 2019

Rzeczy, które robisz w Denver będąc martwym - 1995

Staniczek - 2018

Stary, kocham cię - 2009

Suma wszystkich strachów - 2002

Sun - 2019

Trzy dni i jedno życie - 2019

Tylko ty - 2018

Wbrew regułom - 1999

Wredne dziewczyny - 2004

Wątpliwość - 2008

Zabić wspomnienia - 2007

Zathura – kosmiczna przygoda - 2005

Zwyczajna kobieta – 2019

Platformy streamingowe charakteryzują się regularnie aktualizowaną biblioteką dostępnych treści. Dosyć często mamy do czynienia nie tylko z dodawaniem nowych produkcji, ale również usuwaniem tych obecnych tam już wcześniej. Taka kolej rzeczy i HBO GO nie stanowi jakiegokolwiek wyjątku. Jak się okazuje, z amerykańskim serwisem pożegnają się niedługo dziesiątki filmów i seriali.Już 31 sierpnia będziemy mieli do czynienia z czystą o naprawdę pokaźnych rozmiarach.– część z nich to wysokobudżetowe i uznane tytuły. Mowa tu m.in. o „Małe kobietki” czy „Rambo: Ostatnia krew”. Trudno więc przejść obojętnie obok tego wydarzenia, zwłaszcza jeśli planowało się niedługo te treści nadrobić.Standardowo – poniżej znajdziecie wszystkie filmy i seriale, które wraz z końcem sierpnia znikną z platformy HBO GO (wraz z datą ich premiery). Warto jednak zaznaczyć, iż wszystkie produkcje mogą z czasem wrócić do oferty. Oficjalny powód ich usunięcia nie jest podany, lecz najczęściej mamy do czynienia z wygaśnięciem licencji. Amerykański gigant może równie dobrze niedługo zdecydować się na przedłużenie praw do streamingu konkretnych pozycji.W komentarzach możecie dać znać, za którymi produkcjami będziecie najbardziej tęsknić!Źródło: Upflix / Foto. HBO