Microsoft śmieje się sam z siebie i Xbox Series X. Przygotował świetne memy

Konsole Microsoft Xbox Series S i Xbox Series X nie pierwszy raz powodem do żartów

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Xbox (@xbox)

Xbox Series X na wesoło, czyli seria ex-zapudełkowanych XPudełek Serii X obok swoich pudełek

W przypadku serii konsol Sony PlayStation mamy jasne ramy nazewnictwa. Dokładany kolejne numerki, ewentualnie dopiski typu Slim czy Pro i wszystko pasuje. Za to Microsoft nie jest mistrzem w byciu konsekwentnym. Xbox 360, Xbox One czy Xbox One S oraz Xbox One X, Xbox Series S oraz Xbox Series X. Niby jest w tym jakiś system, ale One nie jest pierwszy, a kolejne odsłony sprzętu po klasycznej pierwszej generacji wcale nie nazywały się 720 czy 1080…Poza tym same najnowsze konsole były kojarzone z magnetowidem, kuchenką turystyczną czy lodówką. Możecie zobaczyć naszestworzone przez internautów. Jednak za mocniejszego brata Xbox Series X wziął się sam Microsoft. Nie można odmówić pracownikom firmy poczucia humoru i umiejętności śmiania się z siebie samych.Chodzi o serię językowych żartów przygotowanych po angielsku. Jeśli znacie w miarę dobrze ten język, to nie trzeba objaśnień. Dla mniej wtajemniczonych w kwestii tego języka zaznaczę, że sama nazwa konsoli mogłaby być dosłownie tłumaczona jako X Pudełko czy bardziej XPudełko (tak, box to też np. skrzynia, ale na nasze potrzeby znaczenie lepiej pasuje pudełko). Konkretnie w przypadku najnowszej wydajniejszej konsoli XPudełko Seria X.Z tego powodu kolejne grafiki z podpisami można interpretować jako naprawdę śmieszne zbitki językowe. XPudełko Seria X, pudełko XPudełka Serii X, ex-zapudełkowane XPudełko Serii X obok swojego pudełka, seria ex-zapudełkowanych XPudełek Serii X obok swoich pudełek i tak dalej… Jak widać, da się to przetłumaczyć na język polski, ale po angielsku brzmi zdecydowanie śmieszniej. W takim razie najlepiej samemu zobaczyć krótkie wideo z oficjalnego profilu Xbox na Instagramie przygotowane przez sam Microsfot.Źródło i Foto: Xbox @ Instagram / własne