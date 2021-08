Disney+ zadebiutuje w Polsce dopiero za rok

Disney+ w Polsce dopiero za rok

Źródło: Disney

Z przyjemnością potwierdzamy, że Disney+ zadebiutuje w Polsce latem 2022 roku. Doceniamy cierpliwość fanów oczekujących wejścia Disney+ i dokładamy wszelkich starań aby wprowadzić do krajów Europy Środkowej i Wschodniej najwyższej jakości serwis.

Disney+ to platforma streamingowa, która dosyć dynamicznie zdobywa popularność. Dzieje się to głównie za sprawą regularnie aktualizowanej biblioteki, gdzie już teraz znajdziemy m.in. wszystkie filmy z serii Star Wars czy większość produkcji Marvela. Szkopuł jest jednak taki, że usługa nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Wiemy jednak już kiedy nastąpi jej debiut.Wczoraj mieliśmy do czynienia z konferencją Disneya, gdzie omówiono wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku. Przy okazji też podzielono się informacjami dotyczącymi planów ekspansji platformy Disney+ na kolejne rynki. Jak się okazuje,. Wiadomość ta raczej nie napawa optymizmem.Termin wejścia do naszego państwa jest bowiem dosyć często przekładany. Niedawne plotki sugerowały, iż treści od Disneya ujrzymy nawet jeszcze we wrześniu/październiku 2021 roku. Tak się jednak nie stanie - wtedy z jej obecności ucieszą się mieszkańcy Korei Południowej, Tajwanu czy Hong Kongu. My musimy sobie jeszcze nieco poczekać. Koncern podał, iż główną przyczyną takich przesunięć jest pandemia koronawirusa.Marta Szafrańska, osoba odpowiedzialna za komunikację Disneya w naszym regionie przesłała redakcji Wirtualnemedia.pl następujący komunikat w sprawie:Nie wiem czy możemy tu mówić o "cierpliwości"., gdyż obecnie jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do biblioteki Disney+ jest skorzystanie z VPN. Warto też nadmienić, iż platforma od wielu miesięcy wzbogaca się regularnie o treści dostępne z polskimi napisami czy nawet dubbingiem. Na premierę możemy spodziewać się więc pełnej lokalizacji.Sama platforma Disney+ może z kolei pochwalić się już 116 mln aktywnych sybskrybentów, z czego w minionym kwartale zanotowano wzrost o 12,4 mln.Źródło: Wirtualnemedia.pl / Foto. Disney