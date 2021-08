Netflix z pokaźną czystką. W sierpniu zniknie z platformy kilkadziesiąt produkcji

Netflix - co zniknie w sierpniu z platformy?

Centrum kontroli lotów: nieznani bohaterowie misji Apollo – 12 sierpnia

40 lat minęło – 13 sierpnia

Było sobie kłamstwo – 13 sierpnia

Honey 2 – 13 sierpnia

Zaginiony ląd – 13 sierpnia

Hurricane Bianca: From Russia with Hate – 14 sierpnia

Bella i Sebastian – 14 sierpnia

Ostatni bastion – 14 sierpnia

Wszystko za życie – 14 sierpnia

Gra o miłość – 15 sierpnia

Sekrety i grzeszki – 15 sierpnia

Komornicy – 15 sierpnia

Sztuka zrywania – 15 sierpnia

Kroniki Riddicka – 15 sierpnia

Ostatni dom po lewej – 15 sierpnia

Czerwony smok – 15 sierpnia

Więzienny eksperyment – 15 sierpnia

W cieniu jupiterów – 15 sierpnia

American Pie: Wakacje – 15 sierpnia

Alejandro Sanz: What I Was Is What I Am – 17 sierpnia

The Investigator: A British Crime Story – 19 sierpnia

Dawno, dawno temu – 31 sierpnia

Top Chef – 31 sierpnia

Broadchurch – 31 sierpnia

Geniusze współczesnego świata – 31 sierpnia

Netflix to najpopularniejsza platforma streamingowa na świecie i ten stan rzeczy raczej się zbyt prędko nie zmieni. Coraz więcej użytkowników zaczyna jednak narzekać na ulegającą pogorszeniu jakość proponowanej oferty i nacisk na ilość oryginalnych produkcji a nie ich jakość. Z tą opinią również trudno się nie zgodzić. Zwłaszcza gdy pojawiają się wieści o pokaźnych czystkach w bibliotece usługi.Streaming ma swoje niewątpliwe zalety, w gąszczu których często zapomina się o wadach. Za miesięczną opłatę otrzymujemy dostęp do tysięcy różnorodnych filmów czy seriali, lecz te w każdym momencie mogą z oferty platform szybko zniknąć. Ma to oczywiście – najczęściej – związek z wygasającymi licencjami.Jak się okazuje, sierpień pod tym względem nie będzie łaskawy dla Netflixa. Do końca miesiąca. Nie mówimy tu – broń Boże – o samych nieznanych i nielubianych produkcjach. Pożegnamy bowiem m.in., „Czerwony smok”, „Kroniki Riddicka” czyPełną listę usuwanych filmów (wraz z datami kasacji) znajdziecie poniżej.W komentarzach możecie dać znać, za którymi filmami najbardziej będziecie tęsknić. Oczywiście należy mieć na uwadze też fakt, iż niektóre z nich mogą po pewnym czasie powrócić – nawet jeszcze w kolejnym miesiącu.Źródło: Upflix / Foto. Netflix