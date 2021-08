Crunchyroll oficjalnie w rękach Sony

Co to oznacza dla fanów anime?

Sony kupiło Crunchyroll

Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy powitać Crunchyroll w szeregach Sony. Anime stanowi niezwykle szybko rozwijający się rodzaj treści, który zachwyca i wzbudza emocje w widzach na całym świecie. Fuzja Funimation oraz Crunchyroll to niewątpliwa szansa na zbliżenie twórców oraz fanów – rdzenia społeczności anime. Nie możemy doczekać się momentu dostarczenia widzom jeszcze większej dawki rozrywki.

Crunchyroll to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych serwisów zajmujących się legalnym streamingiem anime. W październiku pojawiły się pierwsze doniesienia odnośnie planów wykupienia platformy przez Sony. Jak się okazuje – właśnie sfinalizowano transakcję na około 1,175 mld dolarów Japoński gigant od 2017 roku jest właścicielem Funimation (przedsiębiorstwo specjalizujące się w dubbingu i dystrybucji anime) i to właśnie z tą spółką Crunchyroll dokona fuzji.Na razie trudno to przewidzieć. Oczywiście należy spodziewać się poszerzenia oferty oraz listy obsługiwanych rynków.oferując jedną z największych baz anime na świecie. Do stawki należy doliczyć również Netflixa, który również coraz chętniej wkracza w świat japońskich animacji. Warto jednak wspomnieć, iż Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przyjrzał się tytułowej transakcji.Sprawa została zanalizowana z powodu domniemanych naruszeń ustaleń antymonopolowych. Wszystko wskazuje na to, iż– inaczej raczej nie można by było jeszcze mówić o oficjalnym zakupie. Jak sprawę komentuje z kolei sam koncern? Z oficjalnej informacji prasowej wyczytać możemy następujące oświadczenie:Na razie nic. Crunchyroll od kilku lat coraz śmielej rozpoczęło proces wchodzenia na nasz rynek, więc wielce prawdopodobne jest, iż Sony pociągnie to dalej. Kto wie, może doczekamy się lokalizacji części anime? Na razie jednak za wcześnie by o tym mówić.Źródło i foto: Sony, Crunchyroll