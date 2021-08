Animacja Wiedźmin: Zmora Wilka jeszcze w sierpniu. Zobacz nowy długi trailer

Zobacz na Netflixie animację Wiedźmin: Zmora Wilka już za dwa tygodnie

Aktorski Wiedźmin Netflixa także coraz bliżej

Ostatnie dni mocno obfitują w różne wiadomości przynajmniej luźno związane z Wiedźminem. Kilka godzin temu mogliście przeczytać o konkursowym występie białoruskich: Dziki Gon na Olimpiadzie 2020 w Tokio (dla przypomnienia - podobnie jak w przypadku Euro 2020, termin wydarzenia został przełożony, ale pozostawiono pierwotną nazwę z ubiegłego roku) i powrocie medalistki Witaliny Bacaraszkinowej do ojczystego kraju. Tymczasem Netflix zaprezentował następny materiał wideo ze zbliżającego się Wiedźmina: Zmory Wilka.Zapowiedziany w 2020 roku animowany serial Wiedźmin: Zmora Wilka produkcji platformy Netflix dostał kolejny, tym razem całkiem długi promocyjny klip. Trailer Zmory Wilka (czy jak kto woli w amerykańskiej wersji językowej The Witcher: Nightmare of the Wolf) jest jak na razie najdłuższym materiałem wideo zapowiadającym animację i trwa 2 minuty i 15 sekund (choć część tego czasu trzeba odjąć na firmową wstawkę Netflixa).Jak można przeczytać w opisie pod wideo na YouTube - "Vesemir ucieka od biedy i zostaje wiedźminem zawodowo zabijającym potwory. Jednak gdy na jego drodze staje nowe zagrożenie, musi stawić czoła demonom przeszłości." W polskim trailerze wykorzystano napisy, ale w finalnej wersji, która zadebiutuje już 23 sierpnia (poniedziałek za 2 tygodnie) na Netflixie usłyszymy polskich aktorów dubbingowych. Między innymi Kamila Prubana w roli Vesemira, Ewę Prus jako Tetrę, Marka Krapowicza podkładającego głos Deglanowi czy Ewę Kanię jako Lady Zerbst.Warto przypomnieć też, że aktorski drugi sezon serialu Wiedźmin z Henrym Cavilem będzie miał premierę także w tym roku, a dokładnie 17 grudnia i będzie liczył 8 odcinków. Początek opowieści będzie adaptacją opowiadania Ziarno prawdy.