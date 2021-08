Epic Games Store zacznie zarabiać na siebie najwcześniej w... 2027 roku

Dosyć pesymistyczny scenariusz.

Epic Games Store bez zysków dla firmy do 2027 roku

Źródło: Epic Games

Epic Games Store nie przynosi firmie jakichkolwiek zysków i wiadomo to nie od dziś. Kilka miesięcy temu zaczęto snuć prognozy, iż sklep zacznie zarabiać na siebie w 2023 roku . Cóż, wiele wskazuje na to, iż nieco się przeliczono.Trwający już dosyć długo spór pomiędzy Epic Games a Apple to prawdziwa kopalnia wiedzy jeśli chodzi o zarobki korporacji. Regularnie do wiadomości publicznej docierają informacje nie tylko o przychodach, ale również o stratach. Jak się okazuje -Przez ten cały czas rozdano mnóstwo darmowych gier - w tym takie hity jak Grand Theft Auto V czy Metro Exodus. Żadna z tych akcji nie okazała się opłacalna finansowo dla spółki. Jedynym tytułem, który przyniósł zysk okazał się. Jest to wyłącznie kropla w morzu poniesionych strat.Najnowsza rozprawa pomiędzy korporacjami to świeże informacje dotyczące sytuacji Epic Games. W 2019 roku straty wyniosły 181 mln dol., w 2020 rok to z kolei 273 mln. dol. Prognozy na 2021 rok również nie napawają optymizmem - szacuje się, iż. To jednak nie koniec pesymistycznych wieści.Jak wspomnieliśmy wcześniej, Epic Games spodziewa się rentowności cyfrowego sklepu w 2023 roku. Prawnik Apple podczas rozprawy zanalizował wyniki firmy i oszacował, iż. Cóż, jest to dosyć mroczna wizja, która oczywiście nie musi mieć swojego potwierdzenia w rzeczywistości.Zarząd Epic Games niejednokrotnie wspominał bowiem, iż sklep stanowi długoterminową inwestycję i sami nie spodziewają się szybkich wpływów. Trudno jednak sobie wyobrazić pakowanie pieniędzy w nieopłacający się projekt przez kilkanaście lat. Pozostaje oczekiwać na rozwój sytuacji.Źródło: PC Gamer / Foto. Epic Games