Wkrótce startuje CDA TV. Godny konkurent telewizji internetowej WP Pilot

Aż trzy pakiety telewizji w CDA TV jako usługa dodatkowa do CDA Premium

Nadchodzi nowa usługa telewizji internetowej. Mam na myśli tradycyjne kanały telewizyjne nadawane przez sieć, a nie VOD. Do tej pory niepodzielnie w Polsce królował WP Pilot, a nieco podgryzał go też Canal+ przez Internet, ale miał nieco inną ofertę programową (brak niektórych podstawowych kanałów jak np. większości stacji grup TVP czy Polsat). Mamy też propozycje od usługodawców telewizji kablowej lub sieci komórkowych, ale jako dodatek do głównej oferty, a nie samodzielna usługa, więc nie można ich realnie liczyć.Już w najbliższy poniedziałek 9 sierpnia 2021 roku do tej grupy dojdzie CDA TV jako dodatkowa usługa w ramach CDA Premium. Firma do tej pory kojarzona z VOD i łączeniem go częściowo z treściami o podobnej specyfice do YouTube, przygotowała trzy pakiety. Pierwszy Powszechny będzie zawierał podstawowe stacje telewizyjne. Jak można przeczytać w komunikacie firmy "podstawowe programy telewizyjne, które muszą się znaleźć w ofercie zgodnie z zasadą "must carry, must offer" i są przeznaczone do powszechnego, nieodpłatnego odbioru." Drugi Pakiet Start, to blisko 40 stacji jak np. Kino Polska, Dizi, Polsat Vivasat Nature czy Da Vinci Kids. Dopłata wynosi jedynie 4 złote. Najwyższy Pakiet Podstawowy (nazwa nieco mląca) będzie wiązał się z aż 90 kanałami. W tym z grupy BBC, History, Vivasat World czy sporą liczbą filmowych za dodatkowe 30 złotych.