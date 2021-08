Netflix właśnie zdrożał. Od nowego okresu rozliczeniowego zapłacicie więcej

Jeżeli jesteście subskrybentami Netflixa, to może was spotkać niemiła niespodzianka. Ewentualnie miła, ale więcej osób korzysta ze średniego i wysokiego wariantu pakietów niż najniższego. Amerykański gigant VOD zmienił cennik dla użytkowników z Polski.To w zasadzie pierwsza zmiana od wielu lat. Jedynie na początku niedługo po debiucie w kraju nad Wisłą Netflix przewalutował cennik z obcej waluty na złotówki, ale tak naprawdę korekta uwzględniając kurs była minimalna. Cześć abonentów może się cieszyć, niektórzy nie odczują wcale zmian, ale inni mogą mieć za złe zmianę stawek. Do tej pory plan podstawowy kosztował 34 złote. W jego ramach można oglądać treści wyłącznie na jednym ekranie na raz w rozdzielczości 480p. Standard za 43 złote, to dwa ekrany na raz i 1080p, a najdroższy premium w cenie 52 złotych oferuje aż cztery jednoczesne sesje i jakość 4K z HDR. Oczywiście zależnie od danego wideo, nie wszystkie publikacje mogą pochwalić się takimi parametrami.

Nowe stawki dla abonentów Netflixa w Polsce, widzimy dwie zmiany cen / Foto: Instalki.pl

Abonenci płacący za Netflixa zewnętrznej firmie najpewniej nie odczują zmian

Wariant podstawowy na szczęście można subskrybować za mniej niż do tej pory, bo 29 złotych. Obniżka wyniosła 5 złotych. Stadard pozostaje bez zmian - 43 złote. Niezadowoleni mogą być za to subskrybenci Netflixa premium, którzy dopłacą aż 8 złotych, co daje cenę równych 60 złotych. Naturalnie od najbliższego nowego okresu rozliczeniowego, nikt nie każe wam dopłacać czy nie odda części pieniędzy, jeżeli płatności dokonaliście np. tydzień temu.Nie znamy powodów podwyżki i jednoczesnej obniżki, ale Netflix już nie raz korygował w górę swoje stawki chociażby na rynku USA. Polska do tej pory była uprzywilejowana pod tym względem. Ciekawe, czy w najbliższej przyszłości firma planuje zmiany też w standardowym pakiecie. Jest jeszcze jedna sytuacja poza średnim wariantem, która gwarantuje wam stare ceny. Mając abonament w firmie telekomunikacyjnej czy dostawcy tradycyjnej telewizji (np. Canal+), w którym dostęp do serwisu Netflix jest integralną częścią wybranej usługi i płacicie bezpośrednio właśnie zewnętrznemu partnerowi, a nie Netflixowi, firma nie może zmienić stawki.