HBO Max zaoferuje darmowe odcinki seriali potencjalnym użytkownikom

Intrygujący pomysł.

HBO Max zaoferuje darmowe odcinki seriali

Źródło: WarnerMedia

Lista seriali:





Batwoman

Euforia

Gra o tron

Harley Quinn

Kraina Lovecrafta

Love Life

Perry Mason

Wychowane przez Wilki

Stewardesa

Titans

Veneno

Wojownik

Doom Patrol (sezon 2, odcinek 1)

HBO Max to platforma, która powoli zastępuje HBO GO. Jej polski debiut został niedawno przesunięty na przyszły rok , co niewątpliwie zasmuciło konsumentów. Wiele osób niewątpliwie czeka bowiem na np. odświeżoną aplikację oraz pokaźniejszą ofertę. Nie sposób przejść jednak obojętnie obok najnowszych wieści dotyczących usługi.HBO Max nie zaoferuje nowym użytkownikom okresu próbnego. Sprawdzenie czy biblioteka usługi odpowiada preferencjom wymagałoby więc opłacenia miesięcznego abonamentu. Jak się jednak okazuje, potencjalni subskrybenci „przetestują ofertę” w nieco inny sposób.Zdecydowano się na. W ten sposób niezdecydowane osoby mogą przejrzeć najgłośniejsze hity HBO i ostatecznie – być może – zapłacić, by obejrzeć inne treści. Które produkcje są objęte „promocją”?Trudno na ten moment przewidzieć czy podobny krok zostanie podjęty w momencie wejścia HBO Max na nasz rynek. Prawdopodobnie tak, gdyż wszystkie powyższe treści dostępne są na naszym rynku. Osobiście uważam decyzję giganta za słuszną – zwłaszcza gdy w grę nie wchodzi okres próbny.Źródło i foto: WarnerMedia