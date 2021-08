Prezes Blizzarda odchodzi z firmy w trakcie skandalu

Nie jest dobrze…

Blizzard Enterainment będzie zarządzane przez dwie osoby

Źródło: Activision Blizzard

Activision Blizzard to spółka, która ostatnimi czasy przechodzi dosyć trudny okres. Została ona bowiem pozwana o występowanie przypadków molestowania oraz dyskryminacji . Gdy wszystko wyszło na jaw, to z firmy masowo zaczęli odchodzić pracownicy. Teraz ze stanowiska ustąpił sam J. Allen Brack – prezes Blizzard Entertainment.Opinia publiczna wręcz zawrzała po doniesieniach dotyczących sytuacji w Activision Blizzard. Odbiło się to także na wartości akcji holdingu, które w przeciągu kilku dni spadły z 91 do 79 dolarów. To jednak nie koniec problemów.Konflikt wciąż narasta i na razie nie zanosi się na to, by został w najbliższym czasie zażegnany. Dowodem na to może być chociażby. Wcześniej dowodził działem World of Warcraft, gdzie podobno doszło do najliczniejszych przypadków molestowania i mobbingu.Oczywiście oficjalny powód odejścia mężczyzny jest inny. Mowa o „poszukiwaniu nowych szans oraz możliwości gdzie indziej niż w Activision Blizzard”. Kto przejmie jego obowiązki?– Jennifer Oneal (wiceprezeska do spraw rozwoju w Blizzard, a wcześniej lider zespołu Vicarious Visions) oraz Mike Ybarra (wiceprezes Blizzarda, były pracownik Microsoftu). Są to więc doświadczeni ludzie.Co jednak ważne, nie zostaną oni stricte CEO studia. Oznacza to więc, iż, Bobby Kotick. Teraz więc przed spółką naprawdę trudny okres. Zapewne zminimalizowanie strat finansowych oraz wizerunkowych to teraz jej priorytet. Osobiście jestem naprawdę ciekaw jak rozwinie się cała sytuacja i czy firmie uda się uchronić statek od utonięcia.Źródło i foto: Activision Blizzard