Jutro nad Polską przeleci sterowiec Goodyear Blimp. Zobacz, gdzie go wypatrywać

Zapowiada się świetne widowisko.



Od początku czerwca tego roku niebo nad europejskimi krajami przemierza słynny sterowiec Goodyear Blimp, przypominając o powrocie marki do świata motorsportu. Ikoniczny sterowiec będący wizytówką znanej marki, jest uznawany za jeden z symboli amerykańskiej kultury. Już jutro imponujący pojazd będzie się dało wypatrzyć na polskim niebie.



Sterowiec Goodyear Blimp nad Polską

We wtorek, 3 sierpnia (dzień później niż zakładano), sterowiec Goodyear Blimp wystartuje z lotniska Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie pod Wrocławiem i przeleci nad Cybinką, Głogowem, Krosnem Odrzańskim, Lubinem, Nową Solą oraz Zieloną Górą. Trasa przelotu sterowca o numerze identyfikacyjnym DLZFN uzależniona jest od warunków pogodowych. Jego położenie będzie można śledzić za pośrednictwem aplikacji



Zeppelin NT mierzy ponad 75 metrów długości i ma blisko 18 metrów szerokości. Identyczne trzy maszyny widywane są pod amerykańskim niebem podczas dużych imprez sportowych, w tym wyścigów NASCAR oraz rozgrywek NBA. Prędkość maksymalna pojazdu osiągającego pułap ok. 300 metrów wynosi ok. 125 km/h. Objętość powłoki to aż 8425 m2. W gondoli znalazło się miejsce dla dwóch pilotów i maksymalnie 14 pasażerów.



Od początku czerwca tego roku niebo nad europejskimi krajami przemierza słynny sterowiec Goodyear Blimp, przypominając o powrocie marki do świata motorsportu. Ikoniczny sterowiec będący wizytówką znanej marki, jest uznawany za jeden z symboli amerykańskiej kultury. Już jutro imponujący pojazd będzie się dało wypatrzyć na polskim niebie.We wtorek, 3 sierpnia (dzień później niż zakładano), sterowiec Goodyear Blimp wystartuje z lotniska Aeroklubu Wrocławskiego w Szymanowie pod Wrocławiem i przeleci nad Cybinką, Głogowem, Krosnem Odrzańskim, Lubinem, Nową Solą oraz Zieloną Górą. Trasa przelotu sterowca o numerze identyfikacyjnymuzależniona jest od warunków pogodowych. Jego położenie będzie można śledzić za pośrednictwem aplikacji FlightRadar24 lub na stronie www.flightradar24.com , wpisując podany wcześniej numer identyfikacyjny. Sterowiec będzie kierował się w stronę Kopenhagi.Zeppelin NT mierzy ponad 75 metrów długości i ma blisko 18 metrów szerokości. Identyczne trzy maszyny widywane są pod amerykańskim niebem podczas dużych imprez sportowych, w tym wyścigów NASCAR oraz rozgrywek NBA. Prędkość maksymalna pojazdu osiągającego pułap ok. 300 metrów wynosi ok. 125 km/h. Objętość powłoki to aż 8425 m2. W gondoli znalazło się miejsce dla dwóch pilotów i maksymalnie 14 pasażerów.