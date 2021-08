Fortnite krytykowany przez… piłkarskiego trenera. "Ta gra to koszmar"

Padły ostre słowa.

Fortnite to "koszmar" dla trenera AS ROMA





The boss gives a few opinions pic.twitter.com/h0QOIZAYBx — AS Roma English (@ASRomaEN) July 30, 2021

Fortnite to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gier sieciowych na świecie. Epic Games stworzyło fenomen, który praktycznie nie schodzi z medialnych języków. O grze jednak dosyć często mówi się w negatywny sposób – głównie przez społeczność o niskiej średniej wieku oraz aktualizacjach psujących klimat oryginalnej produkcji. Teraz wypowiedział się o niej… trener piłkarskiego klubu.Jose Mourinho, trener klubu AS Roma, wziął udział w krótkiej sesji błyskawicznych odpowiedzi, podczas której musiał wymienić pierwsze skojarzenia z konkretnymi słowami. Oprócz standardowych terminów znalazły się tam także „Instagram” oraz „Fortnite”. Co mężczyzna myśli o tych popularnych tworach?No cóż, Instagrama uważa za „dobrą zabawę”.Dodatkowo, w które piłkarze grają po nocach nawet jeśli następnego dnia mają ważny mecz. Komentarz trenera chyba nie wymaga komentarza – ten wyraził się raczej dosyć wymownie.Sam zespół AS Roma radzi jednak sobie w tym sezonie całkiem nieźle, więc najwidoczniej Fortnite aż tak bardzo nie przeszkadza zawodnikom w treningach.Grają w niego nie tylko przeciętni użytkownicy, ale także gwiazdy światowego formatu.Trudno też sobie wyobrazić scenariusz, w którym Fortnite przestaje być popularny. W produkcji regularnie odbywają się wielkie wydarzenia – niedługo odbędzie się tam wirtualny koncert Ariany Grande . Nie ma co jednak liczyć na to, że wszyscy nagle pokochają grę od Epic Games.Źródło: Twitter / Foto. Epic Games, Twitter