HBO GO z listą sierpniowych premier. Co pojawi się w ofercie?

Pełen spis.

HBO GO - sierpniowe nowości

Lista produkcji:





Snajper - 1 sierpnia

Szczęściara - 1 sierpnia

Hapi Berzdej - 1 sierpnia

Sąsiedzi: Zrób to sam - 1 sierpnia

Ramy Youssef: Uczucia - 1 sierpnia

Przedostatni - 1 sierpnia

Cholernie prosty gest - 1 sierpnia

Kanion - 1 sierpnia

Twarzą w twarz - 1 sierpnia

Zamrożenie - 1 sierpnia

Ostatnia wyprawa - 1 sierpnia

Kelly - 1 sierpnia

Pocztówki z końca świata - 1 sierpnia

30-metrowa fala, odc. 3 - 2 sierpnia

Czarny poniedziałek III, odc. 10 - 2 sierpnia

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 19 - 2 sierpnia

Rick i Morty V, odc. 7 - 2 sierpnia

Biały Lotos, odc. 4 - 2 sierpnia

Czarna Wenus - 2 sierpnia

Niewygodny układ - 2 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 2 - 3 sierpnia

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 1 - 3 sierpnia

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 2 - 3 sierpnia

Bob Costas, odc. 1 - 4 sierpnia

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 4 - 4 sierpnia

Obama: Ku doskonalszej unii, odc. 1 - 4 sierpnia

Dave II, odc. 9 - 5 sierpnia

Obama: Ku doskonalszej unii, odc. 2 - 5 sierpnia

Idealna 10-tka - 5 sierpnia

Barbershop IV, odc. 3 - 5 sierpnia

Płacząca kobieta - 6 sierpnia

Obama: Ku doskonalszej unii, odc. 3 - 6 sierpnia

Sprawa idealna V, odc. 7 - 6 sierpnia

Między nami, misiami, odc. 1-24 - 6 sierpnia

Mao Mao i Bohaterowie Czystego Serca, odc. 1-39 - 6 sierpnia

Ja cię kocham, a ty z nim - 7 sierpnia

Elizabethtown - 7 sierpnia

Król Belgów - 7 sierpnia

300 - 8 sierpnia

300: Początek imperium - 8 sierpnia

Narodziny gwiazdy - 8 sierpnia

Amerykański gangster - 8 sierpnia

Gladiator - 8 sierpnia

Rykoszet - 8 sierpnia

Robin Hood (2010) - 8 sierpnia

30-metrowa fala, odc. 4 - 9 sierpnia

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 20 - 9 sierpnia

Rick i Morty V, odc. 8 - 9 sierpnia

Wersja Browninga - 9 sierpnia

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 1 - 9 sierpnia

Biały Lotos, odc. 5 - 9 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 3 - 10 sierpnia

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 3 - 10 sierpnia

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 4 - 10 sierpnia

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 5 - 11 sierpnia

Julio Torres: Moje ulubione kształty - 11 sierpnia

Stargirl II, odc. 1 - 11 sierpnia

Superman i Lois, odc. 14 - 11 sierpnia

Dave II, odc. 10 - 12 sierpnia

Miasto duchów - 12 sierpnia

Sprawa idealna V, odc. 8 - 13 sierpnia

Tom i Jerry Show III, odc. 1-75 - 13 sierpnia

Gwiazdorskie życie - 14 sierpnia

Bosy imperator - 14 sierpnia

Alternatywne zakończenie: Sześć nowych sposobów, by powitać śmierć w Ameryce - 15 sierpnia

Psy nie noszą spodni - 15 sierpnia

Lucy wśród gwiazd - 15 sierpnia

30-metrowa fala, odc. 5 - 16 sierpnia

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 21 - 16 sierpnia

Rick i Morty V, odc. 9 - 16 sierpnia

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 2 - 16 sierpnia

Biały Lotos, odc. 6 - 16 sierpnia

Śmiech - 16 sierpnia

Strażnicy - 16 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 4 - 17 sierpnia

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 5 - 17 sierpnia

Lokalne wiadomości z Pahrump, odc. 6 - 17 sierpnia

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 6 - 18 sierpnia

Stargirl II, odc. 2 - 18 sierpnia

Superman i Lois, odc. 15 - 18 sierpnia

Syndrom Baumbachera - 19 sierpnia

Jednym tchem - 19 sierpnia

Spontaniczni - 20 sierpnia

Młodzi Tytani: Akcja! II, odc. 1-51 - 20 sierpnia

Sprawa idealna V, odc. 9 - 20 sierpnia

Każdy twój oddech - 21 sierpnia

Pari - 21 sierpnia

Operacja Argo - 22 sierpnia

Wyśniony świat - 22 sierpnia

Dobre intencje - 22 sierpnia

30-metrowa fala, odc. 6 - 23 sierpnia

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 22 - 23 sierpnia

Rick i Morty V, odc. 10 - 23 sierpnia

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 3 - 23 sierpnia

Work in progress II, odc. 1 - 23 sierpnia

Work in progress II, odc. 2 - 23 sierpnia

Milczenie łowcy - 23 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 5- 24 sierpnia

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 7 - 25 sierpnia

Stargirl II, odc. 3 - 25 sierpnia

Percy - 26 sierpnia

Sprawa idealna V, odc. 10 - 27 sierpnia

ALVINNN!!! i wiewiórki, odc. 1-52 - 27 sierpnia

ALVINNN!!! i wiewiórki II, odc. 1-52 - 27 sierpnia

Jaś Fasola: Serial animowany, odc. 1-25 - 27 sierpnia

Steven Universe III, odc. 1-50 - 27 sierpnia

Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami - 27 sierpnia

Nacho Libre - 27 sierpnia

Magiczne wrota - 28 sierpnia

Goło i wesoło - 28 sierpnia

Sól w naszej wodzie - 28 sierpnia

Wonder Woman - 28 sierpnia

Scooby-Doo! - 29 sierpnia

Córki Rzeszy - 29 sierpnia

Dół - 29 sierpnia

Ostatnia wyprawa - 30 sierpnia

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 4 - 30 sierpnia

Work in progress II, odc. 3 - 30 sierpnia

Work in progress II, odc. 4 - 30 sierpnia

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 6 - 31 sierpnia

HBO GO to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych w naszym kraju. Regularnie wzbogaca się ona o filmowe oraz serialowe premiery. Według wielu osób usługa może pochwalić się ciekawszą biblioteką produkcji w stosunku do np. Netflixa. Czy tak rzeczywiście jest? Na to pytanie raczej każdy musi odpowiedzieć sobie sam, lecz nic nie stoi na przeszkodzie by przyjrzeć się bliżej nowościom, które zadebiutują tam w sierpniu.Kilka dni temu przedstawiliśmy Wam spis produkcji, które trafią w nadchodzącym miesiącu na Netflixa . Teraz rzucimy okiem na propozycję konkurencji. Wśród premier odnajdziemy kilka naprawdę interesujących treści. Co dokładnie?Wiele osób ucieszy się zapewne na wieść o debiucie. Serial ze stajni DC to opowieść o Courtney Whitmore – uczennicy liceum, która staje się przywódczynią nowej grupy superbohaterów. Premiera pierwszego odcinka jużPoza tym pojawią się kinowe hity pokrojuorazz Bradleyem Cooperem w roli głównej. Nie można pominąć równieżSpodziewać możemy się też licznych nowości specjalnie dla dzieci. Mowa o np.. Premierę będą mieć także dwa sezony ALVINNN!!! i wiewiórki oraz drugi sezon Młodzi Tytani: Akcja!Jeśli jesteście fanami dokumentów, to nie możecie przejść obojętnie obok. Jest to opowieść o życiowej drodze Baracka Obamy oraz trudnościach z jakimi musiał zmierzyć się podczas prezydentury.Pełną listę sierpniowych premier – wraz z datami debiutu – znajdziecie poniżej.W komentarzach możecie dać znać, na które filmy i seriale czekacie najbardziej.Źródło: Upflix / Foto. HBO GO