PS Plus Video Pass z nowościami. Sony przypomina o ofercie usługi

Kilka serialowych premier.

PS Plus Video Pass z serialowymi nowościami

Crossing Swords (sezon 1) – serial stworzony za pomocą metody poklatkowej przez Toma Roota (reżysera np. Robot Chicken). Opowiada on o Patryku, który został giermkiem na królewskim zamku. Jego radość szybko przemienia się jednak w koszmar, gdyż odkrywa, iż królestwem rządzą napaleni monarchowie, oszuści oraz szarlatani. Dodatkowo powróciła jego znienawidzona rodzina – ta za wszelką cenę będzie chciała go zniszczyć.

Woke (sezon 1) – serial komediowy autorstwa Keitha Knighta oraz Marshalla Todda. Stanowi on historię czarnoskórego rysownika, który zostaje zatrzymany przez agresywnych policjantów z powodu swojego koloru skóry. Bohater odkrywa wtedy, że jest w stanie widzieć i słyszeć przedmioty nieożywione. Czyni go to jeszcze bardziej wrażliwym na rasizm i tym samym odnajduje w sobie motywację i siłę do walki z nierównościami.

Into the Dark (sezon 1) – antologia z gatunku horror, której każdy odcinek opowiada o innym święcie oraz sytuacjach mających wtedy miejsce. Doświadczymy więc strasznej historii zarówno podczas Halloween, jak i Walentynek czy Dnia Ojca. Na razie w PlayStation Plus Video Plus zadebiutuje wyłącznie pierwszy sezon, mimo że drugi jest już dostępny na Hulu od marca bieżącego roku.

Dostępne filmy:





Jumanji: Welcome To The Jungle

Spider-Man: Into The Spider-Verse

Spider-Man: Homecoming

Blumhouse’s Fantasy Island

Escape Room (2019)

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Emoji Movie, The

Life (2017)

Rough Night

Pride + Prejudice + Zombies

Paul Blart: Mall Cop 2

Sex Tape

Interview, The (2014)

White House Down

Django Unchained

Venom (2018)

Equalizer 2, The

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival (2016)

Bad Boys For Life

Bad Boys (1995)

Dostępne seriale:





Crossing Swords (Sezon 1)

Into the Dark (Sezon 1)

Monsterland (Sezon 1)

Woke (Sezon 1)

Goldbergs, The (Sezony 1-4)

Snatch 2017 (Sezony 1-2)

Shut Eye (Sezony 1-2)

Marvel Anime: Iron Man (Sezon 1)

Marvel Anime: X-Men (Sezon 1)

Alex Rider (UK) (Sezon 1)

On Becoming A God In Central Florida (Sezon 1)

Mercedes (Sezony 1-3)

Future Man (Sezony 1-3)

W.A.T. (2017) (Sezony 1-2)

SuperMansion (sezony 1-3)

Lost Girl (Sezony 1-5)

PlayStation Plus Video Pass to usługa dostępna wyłącznie w Polsce, która rozszerza podstawowy abonament o szereg filmów i seriali. Obecnie znajduje się ona w rocznej fazie testowej i jej przyszłość zależy od ogólnego zainteresowania użytkowników. Sony jednak regularnie stara się dodawać do oferty nowe produkcje. Nie inaczej jest i tym razem.Nie tak dawno informowaliśmy Was o premierze kilku pozycji w ramach PlayStation Plus Video Pass . Jak się okazuje, zadebiutowały one tam dopiero wczoraj wraz z kilkoma dopiero co zapowiedzianymi serialami. Co więc nowego możemy obejrzeć za pośrednictwem ekskluzywnej usługi? Mowa tak naprawdę o wyłącznie trzech produkcjach.Dodatkowo oddział PlayStation Polska przypomina o pełnej ofercie usługi wchodzącej w skład abonamentu PS Plus:Niewątpliwie oferta będzie regularnie rozszerzana o kolejne pozycje. Teraz biblioteka nie jest zbyt pokaźna, lecz nie można zapominać, iż mamy do czynienia wyłącznie z testami projektu.Źródło i foto: Sony