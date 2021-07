Netflix z premierami na sierpień. Co obejrzymy w ten letni miesiąc?

Spoiler: sporo.





Netflix - co pojawi się w sierpniu?

Tytuły oryginalne





COMEDY PREMIUM LEAGUE - WKRÓTCE NA NETFLIX!

D.P. - WKRÓTCE NA NETFLIX!

UFO: ODTAJNIONE PROJEKTY - 03/08/2021

PRAY AWAY - 03/08/2021

SHINY_FLAKES: NASTOLETNI BARON NARKOTYKOWY - 03/08/2021

’76 - 04/08/2021

KOKAINOWI KOWBOJE: KRÓLOWIE MIAMI - 04/08/2021

CONTROL Z: SEZON 2 - 04/08/2021

MISTRZOWIE RENOWACJI SAMOCHODÓW: SEZON 3 - 04/08/2021

GOTOWANIE Z PARIS - 04/08/2021

HIT & RUN - 06/08/2021

VIVO - 06/08/2021

CHMARA - 06/08/2021

NINE EMOTIONS - 06/08/2021

LOVE (FT. MARRIAGE AND DIVORCE): SEZON 2 - 08/08/2021

KRÓL SZAMANÓW - 09/08/2021

PHIL WANG: PHILLY PHILLY WANG WANG - 10/08/2021

SPORTOWE OPOWIEŚCI - 10/08/2021

KOCI DOMEK GABI: SEZON 2 - 10/08/2021

MISHA I WILKI - 11/08/2021

SŁODKA BRYGADA - 11/08/2021

THE KISSING BOOTH 3 - 11/08/2021

MONSTER HUNTER: LEGENDS OF THE GUILD - 12/08/2021

RIVERDALE: SEZON 5 - NOWE ODCINKI - 12/08/2021

LOKILLO: NIC JUŻ NIE JEST TAK SAMO - 12/08/2021

ALRAWABI SCHOOL FOR GIRLS - 12/08/2021

SZYBCY I WŚCIEKLI: WYŚCIGOWI AGENCI: SEZON 5 - 13/08/2021

BECKETT - 13/08/2021

NOWY SMAK WIŚNI - 13/08/2021

BEZ POŻEGNANIA - 13/08/2021

JEGO KRÓLESTWO - 13/08/2021

VALERIA: SEZON 2 - 13/08/2021

TUT TUT AUTKA W PAGÓRKOWIE: SEZON 5 - 17/08/2021

NIE Z MOJEJ LIGI - 18/08/2021

PAMIĘTNIKI STUDENTEK Z WYMIANY - 18/08/2021

POKONANI - 18/08/2021

PAMIĘTNIKI MORDERCY: TAŚMY DENNISA NILSENA - 18/08/2021

ZAKOCHANY MĘŻCZYZNA - 20/08/2021

HARMIDOM - FILM 20/08/2021

PANI DZIEKAN - 20/08/2021

BĘDZIE DOBRZE - 20/08/2021

SWEET GIRL - 20/08/2021

WIEDŹMIN: ZMORA WILKA - 23/08/2021

OGGY OGGY - 24/08/2021

OTWÓRZ OCZY - 25/08/2021

JAN BOŻY: UZDROWIENIA I ZBRODNIE - 25/08/2021

BOB ROSS: SZCZĘŚLIWE WYPADKI, ZDRADA I CHCIWOŚĆ - 25/08/2021

CLICKBAIT - 25/08/2021

MOTELOWE METAMORFOZY - 25/08/2021

POST MORTEM: W SKARNES NIE UMIERA NIKT - 25/08/2021

ZJAZD RODZINNY: CZĘŚĆ 4 - 26/08/2021

EDENS ZERO - 26/08/2021

CAŁY ON - 27/08/2021

ARLO W NOWYM JORKU - 27/08/2021

VALDOSTA WILDCATS: DRUŻYNA MISTRZÓW - 27/08/2021

NEVERTHELESS - 29/08/2021

GOOD GIRLS: SEZON 4 - 31/08/2021

YOU ARE MY SPRING - 31/08/2021

RADOŚĆ ŻYCIA Z MARIE KONDO - 31/08/2021

Tytuły na licencji





JAK W NIEBIE - 01/08/2021

CREED: NARODZINY LEGENDY - 01/08/2021

SOK Z ŻUKA - 01/08/2021

BLADE: MROCZNA TRÓJCA - 01/08/2021

Z ZASKOCZENIA - 01/08/2021

DOBRY AGENT - 01/08/2021

ROBIN HOOD: KSIĄŻĘ ZŁODZIEI - 01/08/2021

FOR LIFE - 01/08/2021

WORLD TRADE CENTER - 01/08/2021

WĘŻE W SAMOLOCIE - 01/08/2021

GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA ZAGINIONYCH KRASNALI - 01/08/2021

CZEKOLADA - 01/08/2021

CREED II - 01/08/2021

CAŁA ONA - 01/08/2021

KONFRONTACJA - 01/08/2021

WYZNANIA GEJSZY - 01/08/2021

OSTATNI CZARNY CZŁOWIEK W SAN FRANCISCO - 07/08/2021

KLUCZ DO KOSZMARU - 16/08/2021

Z KAMERĄ U KARDASHIANÓW: SEZON 5 - 17/08/2021

ŻONY BEVERLY HILLS: SEZON 5 - 17/08/2021

TOMB RAIDER - 23/08/2021

JUMANJI: NASTĘPNY POZIOM - 25/08/2021

Netflix opublikował właśnie listę sierpniowych nowości. Po raz kolejny konsumenci mogą liczyć na pokaźną dawkę oryginalnych treści – zarówno filmów i seriali – jak i tych na licencji. (Nie)stety coraz bardziej można zauważyć tendencję giganta do kładzenia większego nacisku na własne produkcje. Okej, ale co dokładnie obejrzymy?Sierpień, jeśli chodzi o seriale na Netflix, będzie niezwykle zróżnicowany tematycznie. Już, czyli ciepło przyjętej pozycji o hakerze ujawniającym intymne sekrety uczniów. W kolejnych odcinkach spodziewać możemy się jeszcze bardziej skomplikowanych intryg.Lubicie rozrywkę i gotowanie? Tutaj z pomocą przyjdzie. Jeśli swego czasu wielbiliście celebrytkę Paris Hilton, to nie możecie obok tego show przejść obojętnie. Gościnnie występować mają także inni goście pokroju np. rodziny Kardashian.Z kolei, czyli thriller akcji opiewający wokół próby schwytania przez męża zabójców własnej żony. Mężczyzna zasięgnie pomocy u swojej byłej partnerki i przy okazji na jaw wyjdą sekrety zmarłej kobiety. Brzmi… zwyczajnie.Ciekawie brzmi także– serial z motywem straty i poszukiwania miłości. Mężczyzna utracił w przeszłości swoją pierwszą dziewczynę oraz brata, a teraz nagle zniknęła jego kolejna miłość. Nie podda się dopóki jej nie odnajdzie.Warto też rzucić okiem na. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: w następstwie tragedii nastolatka trafia do ośrodka zaburzeń pamięci, gdzie nawiązuje bliskie więzi z innymi pacjentami, którzy doświadczyli podobnych traum.Jeśli zaś chodzi o filmy, to zapewne wiele osób ucieszy się z debiutu– kolejnej odsłony popularnego cyklu. Widzowie po raz kolejny mogą liczyć na wakacyjne przygody głównych bohaterów, m.in. wybory uczelni czy chłopaków.Z kolei, czyli opowieść o amerykańskim turyście, który zostaje uwikłany w niebezpieczny polityczny spisek po tragicznym wypadku w Grecji. Brzmi ciekawie.Dla młodszych widzów przygotowano animację. Jej oficjalny opis brzmi następująco: utalentowany muzycznie kinkażu wyrusza w pełną przygód podróż z Hawany do Miami, aby wypełnić przeznaczenie i doręczyć miłosną piosenkę w imieniu dobrego przyjaciela.Nie można zapominać o anime. Sierpień będzie pod tym względem dosyć wyjątkowy. Jużzadebiutuje bowiem– zapewne wielu rodaków ciepło wspomina pierwszą odsłonę tego serialu. Poza tym– spojrzenie na uniwersum od nieco innej strony.Filmów i seriali na licencji nie ma zbyt wiele, lecz niektóre pozycje są naprawdę świetne. Mowa o m.in.czyPoniżej znajdziecie wszystkie sierpniowe nowości, które zadebiutują na Netflix – wraz z datami premier.W komentarzach możecie dać znać, na które produkcje czekacie najbardziej!Źródło i foto: Netflix