Marki Cyfrowy Polsat i Ipla znikają z rynku. Wiemy, co je zastąpi

Mała rewolucja.

Polsat Box zastąpi Cyfrowy Polsat

"Wiemy, że chcą mieć wybór i możliwość dostępu do swoich kanałów tv, filmów, seriali, wydarzeń sportowych, kiedy, jak, gdzie i w jakikolwiek sposób chcą - czy na telewizorze poprzez antenę satelitarną czy może coraz częściej przez internet. I to wszystko gromadzi w sobie nasza nowa marka Polsat Box"

Grupa Polsat Plus ogłosiła wielkie zmiany w identyfikacji produktowej swoich flagowych marek. W ramach rebrandingu znikną dobrze znane i rozpoznawane przez większość Polaków nazwy Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat GO oraz Ipla . Zastąpią je zupełnie nowe marki.Polsat Box, Polsat Box GO i Polsat GO to marki, które wejdą na miejsce kolejno Cyfrowego Polsatu, Cyfrowego Polsatu GO oraz Ipla. Cytowany przez serwis Wirtualne Media Mirosław Błaszczyk, prezes Grupy Polsat Plus, uzasadnia, że rezygnacja z marki to wynik dostosowywania oferty do potrzeb i zwyczajów klientów.- pisał w liście do pracowników.Sloganem marki Polsat Box jest. Zmieni się też wizualna identyfikacja produktów, którą zgłoszono w czerwcu do Urzędu Patentowego.