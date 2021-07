Polska premiera HBO Max zapewne dopiero w 2022 roku. Polacy abonentami drugiej kategorii

Użytkownicy platform streamingowych z filmami i serialami mają z jednej strony dobrze, a z drugiej niewesoło w kraju nad Wisłą. Chociażby cena Netflixa jest niższa niż pakietów na zachodzie, jednak nie mamy dostępu do całej biblioteki oferowanej za oceanem. Podobnie ma się sprawa z dostępem do danych usług. Disney+ i HBO Max wciąż nie są możliwe do użytkowania w Polsce. Drugi z serwisów powinien zagościć na naszych urządzeniach już wkrótce, ale firma zmieniła plany.W tym miesiącu (w zasadzie 30 czerwca, ale potraktujmy to już jako początek lipca) HBO Max miało swoją premierę w krajach Ameryki Łacińskiej. Usługa VOD błyskawicznie wystrzeliła tam w rankingach popularności. Koncern AT&T (tak, ten od amerykańskiej telefonii) będący właścicielem WarnerMedia (w tym HBO i ich platform streamingowych) nie kryje pozytywnego zaskoczenia wynikami HBO Max na nowych rynkach. Aby nie stracić dynamiki wzrostu, firma chce skupić się właśnie na rozwoju pod Amerykę Łacińską i zrewidować plany dotyczące innych regionów.

Oferta pakietów HBO Max w USA / Foto: Instalki.pl - HBO

Jaką cenę zaserwuje nam HBO Max? Z pewnością wyższą niż 25 złotych w HBO Go

Dyrektor finansowy AT&T Pascal Desroches stwierdził, że WarnerMedia może opóźnić wprowadzenie HBO Max na niektórych obszarach Europy aż do początku 2022 roku. Nie padły słowa definitywnie stwierdzające poślizg ani nie przedstawiono listy krajów, które mogłyby zostać dołączone do dostępu w HBO Max w pierwotnym terminie drugiej połowy 2021 roku. W takim razie jest jeszcze szansa, że Polska załapie się na nowy streaming HBO już w najbliższych miesiącach. Choć nie jest to już tak bardzo prawdopodobne, nie powinniśmy się łudzić. Zapewne wszystko będzie zależało od tempa prac dla Ameryki Łacińskiej i tamtejszych dalszych wyników popularności.Kolejną niewiadomą jest cena abonamentów, którą HBO Max miałoby zaproponować Polakom. Dotychczasowa mniej rozwinięta usługa HBO Go wyceniana jest miesięcznie na 24,90 złote. HBO Max powinno być droższe, ale ciężko stwierdzić o ile. Pewnym odniesieniem mogą być ceny zza oceanu, ale aż tak drogo chyba nie będzie, w końcu bezpośrednia konkurencja w postaci Netflixa i Amazon Prime Video ma w Polsce tańsze pakiety. Użytkownicy w USA mają do dyspozycji dwa warianty HBO Max - 9,99 dolarów za miesiąc (niecałe 40 złotych) i 14,99 dolarów za miesiąc (prawie 60 złotych).