Telewizja Polska szykuje kanał młodzieżowy. TVP Teen wystartuje, jeśli...

Internauci mają mieszane odczucia.

TVP Teen wystartuje, o ile "hajs się będzie zgadzał"

Telewizja Polska najwyraźniej ma kilka pomysłów na to jak zwiększyć swoje wpływy i jak zaskarbić sobie sympatię nieco większej grupy Polaków. Kilka dni temu przekazywaliśmy informacje o dekoderze od TVP , który ma trafić do sprzedaży już w 2022 roku. Dziś dotarły do nas wieści na temat zupełnie nowego kanału TVP, kierowanego do młodzieży. Zanim jednak wystartuje, musi zostać spełniony określony warunek.Telewizja Polska złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji projekt Karty Powinności. Według doniesień dziennikarzy serwisu wirtualnemedia.pl wynika z niego, że kanał młodzieżowy TVP Teen wystartuje, o ile pozwolą na to względy finansowe. Mowa tu przede wszystkim o przychodach z opłat abonamentowych, rekompensat i reklam.TVP Teen miałby być kanałem adresowanym do młodzieży w wieku od 10. do 16. roku życia. Nadawany przez co najmniej 17 godzin na dobę miałby być ściśle zintegrowany z serwisem online i serwować treści nie tylko rozrywkowe, ale także edukacyjne. Początkowo budżet na realizację założeń wynosiłby 15,3 mln złotych, w 2022 roku. W 2024 roku wzrósłby do 20 milionów złotych.Telewizja Polska odmówiła komentarza serwisowi wirtualnemedia.pl, zasłaniając się faktem, iż nie ujawnia swojej strategii programowej na etapie projektu.Czy Telewizja Polska emituje obecnie dostateczną ilość treści dla najmłodszych? Zdania są podzielone. | Źródło: Canva ProAlternatywa dla Disney Channel i Nickelodeon od TVP? Zależy od serwowanych treści. Telewizja Polska wcale nie ukrywa, że na wszystkich swoich kanałach chce promować rodzinę.Złośliwi już teraz piszą, że Telewizja Polska chce swoją propagandę przenosić z osób dorosłych także na dzieci. Optymiści z kolei mówią o tym, że w ofercie TVP brakuje treści dla najmłodszych.Źródło: wirtualnemedia