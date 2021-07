Netflix traci użytkowników w USA. Złośliwi zapewne wiedzą dlaczego

Mimo wszystko wyniki są świetne.

Netflix powyżej oczekiwań, ale...

Prognozy są optymistyczne

Netflix podzielił się właśnie danymi na temat swoich wyników w 2. kwartale 2021 roku. Optymiści powiedzą, że czołowy na świecie serwis VOD rośnie w siłę - Netflixowi przybyło w końcu 1,54 miliona abonentów. Pesymiści zwracają jednak uwagę na to, że firma traci na znaczeniu na kluczowym dla siebie rynku amerykańskim. W Stanach Zjednoczonych Netflix stracił aż 433 tysięcy subskrybentów i już wkrótce może stracić palmę pierwszeństwa na rzecz Amazon Prime.Globalnie z Netflixa korzysta 209 milionów osób regularnie opłacających abonament. Oznacza to wzrost o 1,54 mln osób względem Q1 2021, co jest wynikiem lepszym od prognozowanego, który wynosił 1,19 mln osób. Zwraca się jednak uwagę na to, że przyrost jest najwolniejszy od 2013 roku. Co więcej, Netflix w USA stracił 433 tysiące klientów i z usług giganta korzysta już "tylko" 74 miliony gospodarstw domowych. W Europie i na Bliskim Wschodzie przybyło 188 tysięcy abonentów. Dlaczego tak się dziejePierwszy powód to... Covid-19. Netflix nie był odporny na skutki trwającej pandemii, podobnie jak każda inna globalna firma. Wydawać by się mogło, że ludzkość zamknięta w domach zwróci się w stronę Netflixa, tymczasem subskrybenci musieli zdecydować, czy mogą nadal płacić miesięczną opłatę abonamentową, która w przypadku subskrypcji Premium tania nie jest.Jeśli chodzi o drugą przyczynę, Netflix dopatruje się jej we wzroście konkurencji ze strony innych aplikacji rozrywkowych, takich jak TikTok YouTube . Alternatywy dla Netflix? Nie, ale alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.Krytycy twierdzą również, że przyczyn należy doszukiwać się w anulowaniu kilku interesujących seriali, przesunięciu premiery innych oraz... zamieszania związanego ze wsparciem okazywanym środowiskom LGBT, czy też dążeniem do "równości za wszelką cenę" w zakresie obsadzania poszczególnych produkcji określonymi aktorami.Netflix ma nadzieję zwiększyć bazę użytkowników o 3,5 miliona nowych subskrybentów w trzecim kwartale 2021 roku, co jest skromniejszą prognozą, stworzoną w oparciu o dane z 2. kwartału 2021 roku. Firma spodziewa się też przychodów w wysokości 7,47 miliarda dolarów.Źródło: Netflix