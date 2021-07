PS Plus Video Pass ze świetnymi nowościami wyłącznie dla Polaków

Przygotujcie się na seans.



PS Plus Video Pass to usługa, która zadebiutowała kilka miesięcy temu w ramach abonamentu PS Plus. Jest ona dostępna wyłącznie w Polsce i oferuje dostęp do niewielkiej bazy filmów i seriali będących na licencji Sony. Już niedługo za jej pośrednictwem obejrzymy kilka kolejnych interesujących produkcji.



Nowości w PS Plus Video Pass

Rok – tyle trwać będą lokalne testy



