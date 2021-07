Wiedźmin - data premiery drugiego sezonu na Netflix

Jeszcze w tym roku!

„Jest wiele nowych postaci, które przedstawimy widzom w 2. sezonie. Po raz pierwszy zobaczymy Dijkstrę i Królestwo Redanii. Wiem, że wielu fanów jest podekscytowanych pierwszym spotkaniem z takimi postaciami jak Filippa, Codringher, Fenn, Rience, Nenneke. Jest ich wiele, ale muszę powiedzieć, że Vesemir jest tym, którego spotkania z publicznością najbardziej nie mogę się doczekać. Vesemir jest integralną częścią historii, którą opowiadamy w tym sezonie. Po raz pierwszy przenosimy się do Kaer Morhen, a w sezonie, w którym Geralt stał się ojcem dla Ciri, ważne wydawało nam się pokazanie tego, kim był jego ojciec. To wszystko składa się na wielopokoleniową opowieść, ponieważ Vesemir i Ciri też mają swoją historię i zaczyna się myśleć: „Och, wszyscy ci ludzie powinni wchodzić ze sobą w interakcję, uczyć się od siebie nawzajem i ze sobą walczyć”.

Wiedźmin sezon 2: pierwsze zdjęcie Jaskra

Wiedźmin: Zmora Wilka

W trakcie pierwszego w historii WitcherConu, Netflix ujawnił pierwsze zdjęcia i datę premiery nadchodzącego filmu Wiedźmin: Zmora Wilka, która odbędzie się w poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku. Film anime opowiada historię Vesemira, młodego wiedźmina, który uciekł od życia w ubóstwie, by zabijać potwory za pieniądze...Podczas panelu “Quiz Wiedźmiński” na WitcherConie, Lauren Schmidt Hissrich - showrunnerka serialu Wiedźmin i producentka wykonawcza filmu Wiedźmin: Zmora Wilka - zdradziła fanom, jak będzie wyglądał filmowy Vesemir, a także ujawniła datę premiery i oficjalny plakat produkcji.Film przedstawia świat Wiedźmina z szerszej perspektywy: Przed Geraltem był jego mentor Vesemir - młody wiedźmin, który uciekł od życia w ubóstwie, by zabijać potwory dla pieniędzy. Jednak kiedy nowy, dziwny potwór zaczyna terroryzować pełne napięć politycznych królestwo, Vesemir rozpoczyna przerażającą przygodę, która zmusza go do zmierzenia się z demonami ze swojej przeszłości.Źródło: Netflix