WitcherCon już dziś. Gdzie obejrzeć wydarzenie?

Znamy szczegóły.

WitcherCon - gdzie i o której obejrzeć?

WitcherCon - na co mogą liczyć widzowie?

W pierwszej połowie czerwca zapowiedziano wirtualne wydarzenie WitcherCon . Informacja z pewnością przypadła do gustu wszystkim fanom wiedźmińskiego uniwersum. Na szczęście miesiąc oczekiwania dobiegł końca i w końcu nadszedł dzień rozpoczęcia eventu. Co podczas niego zobaczymy i gdzie go w ogóle obejrzymy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.Przede wszystkim warto krótko wspomnieć o samym przedsięwzięcie. WitcherCon to projekt organizowany wspólnie przez Netflixa oraz studio CD Projekt RED. Jest on oczywiście skupiony wokół marki Wiedźmin – głównie jednak ucieszą się fani serialu. Redzi oficjalnie przyznali bowiem, że nie zamierzają zapowiadać podczas eventu żadnych nowych projektów.Okej, alePierwsza z dwóch transmisji odbędzie się jużczasu polskiego. Obejrzeć ją będzie można z poziomu kilku źródeł. Przede wszystkim na Twitchu (kanał CD Projekt RED oraz Netflix ) oraz YouTube (kanałoraz Netflix ). Do wyboru, do koloru.Co takiego z kolei ujrzymy podczas streama? Na zwolenników przygód Geralta z Rivii czeka dziewięć segmentów: