Play traci najwięcej klientów. Zyskuje tylko jeden operator

Ciekawe dane.

Raport UKE o przenoszeniu numerów

Przeniesienie numeru do innej sieci to czynność stosunkowo prosta i bezproblemowa. W związku z tym wielu Polaków w poszukiwaniu korzystniejszej oferty lub po prostu lepszego zasięgu zmienia operatora. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował właśnie swój najnowszy raport za 1. kwartał 2021 roku. Okazuje się, że tylko od początku tego roku sieć mobilną zmieniono dla ponad 400 tysięcy numerów. To nie koniec ciekawych danych.Raporty Urzędu Komunikacji Elektronicznej powstają z wykorzystaniem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Dzięki temu możemy cyklicznie uzyskiwać wgląd w interesujące statystyki, dotyczące preferencji Polaków w zakresie wyboru operatorów telefonicznych.Tylko w I kwartale 2021 roku w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 401 355 numerów. To więcej niż w IV kwartale 2020, kiedy to przeniesiono 377 133 numerów. Co dość zaskakujące, wyłącznie jeden operator zaliczy początek roku do udanych. Mowa o Orange Polska, który zyskał ok. 31 tysięcy nowych użytkowników kart SIM. Straty zanotowały P4 (operator sieci Play), T-Mobile oraz Polkomtel (operator sieci Plus). Firmy traciły kolejno 53 tysiące, 2,8 tysiąca oraz ok. 18 tysięcy użytkowników. Największym "dawcą" był Play, z którego usług zrezygnowano w przypadku aż 102 808 numerów.