Viaplay debiutuje w Polsce. Znamy ofertę sportowej platformy streamingowej

Start w sierpniu.

Viaplay to platforma streamingowa dla fanów sportu

Viaplay zaoferuje polskim widzom coś unikalnego – połączenie najlepszych wydarzeń sportowych dostępnych na żywo, najwyższej klasy treści Viaplay Originals, międzynarodowych filmów oraz seriali, a także programów dla dzieci, jest propozycją, której nie ma obecnie na rynku, a to dopiero początek. Będziemy nieustannie inwestować w produkcję treści, dlatego szczególnie czekamy na możliwość współpracy zarówno z nowymi polskimi twórcami, jaki i tymi o już ugruntowanej pozycji, by przygotować lokalne treści Viaplay Originals.

Platformy streamingowe „wyrastają” jak grzyby po deszczu. Ostatnie lata obfite były w ich debiuty i raczej w najbliższym czasie się to nie zmieni. Już na początku sierpnia zadebiutuje u nas Viaplay – serwis, na którym strumieniowane będą treści przede wszystkim dla fanów sportu. Poznaliśmy jego ofertę.NENT Group, właściciel platformy, zapowiedział wejście na polski rynek. Stanie się to już. Za miesięczny dostęp do biblioteki treści będzie trzeba zapłacić(na samym starcie cena ma być jednak nieco obniżona by jeszcze bardziej zachęcić konsumentów). Czy to dużo? W celu oceny należy nieco bliżej przyjrzeć się ofercie.Jak informuje Anders Jensen, CEO NENT Group:Na Viaplay ujrzymy przede wszystkim materiały sportowe., Ligi Europy, Ligi Konferencji czy spotkań eliminacyjnych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022. Za kilka lat na platformie zadebiutują także wyścigi NASCAR, Porsche Supercup czy Formuły 1 oraz 2. Brzmi przyzwoicie.Jeśli nie jesteś entuzjastą sportu i jeszcze czytasz ten artykuł, to spokojnie. Viaplay zaoferuje również treści z nieco innych kategorii. NENT Group ma podpisaneS. Oznacza to obecność takich serii filmów i seriali jak: „New Amsterdam”, „Chicago”, „The Good Doctor”, „S.W.A.T.”, „Hawaii Five-0”, „Opowieść podręcznej”, „Spider-Man”, „Faceci w czerni”, „Mission: Impossible”, „Bourne”, „Bridget Jones” czy „Indiana Jones”.Poza tym ujrzymy: „Psi Patrol”, „Świnka Peppa” oraz „SpongeBob Kanciastoporty”. Bajki będą dostępne z polskim dubbingiem, a filmy i seriale – z lektorem. Nie ma także zabraknąć oryginalnych produkcji, które zadebiutują wyłącznie na Viaplay.Czy platforma przyjmie się na naszym rynku? Trudno to na razie stwierdzić. Należy najpierw poczekać na jej debiut. Trzeba jednak przyznać, iż oferta Viaplay prezentuje się naprawdę interesująco.Źródło: NENT Group (via Wirtualne Media