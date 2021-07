Billboard 3D w Tokio straszy i zdumiewa przechodniów gigantycznym kotem (wideo)

To ci dopiero widok.



Duże korporacje nieustannie szukają nowych powierzchni reklamowych do zachwalania swoich produktów. Konsumenci zdają się powoli przestawać zauważać reklamy konwencjonalne, więc firmy sięgają po nietypowe metody komunikacji z rynkiem. W Shinjuku w Tokio od niedawna działa niezwykły ekran o powierzchni 154,7 metrów kwadratowych. To niesamowity panel 4K, potrafiący wyświetlać obraz do złudzenia przypominający trójwymiarowy.



Niezwykły billboard Cross Shinjuku Vision

Cross Shinjuku Vision znajduje się tuż przy stacji kolejowej uznawanej za najbardziej ruchliwą na świecie. Omawiany tu ekran LED znajduje się na szczycie budynku Cross Shinjuku, zajmując wysokość trzech jego pięter. Gwiazdą wyświetlacza od 1 lipca jest gigantyczny i realistycznie wyglądający kot perkalowy. Gigantyczny trójwymiarowy kot miauczy, gdy porusza się w tę i z powrotem, patrząc na przechodniów, jakby mógł w każdej chwili na nich wskoczyć. Widok jest doprawdy nietuzinkowy.







Podobne billboardy reklamowe działają od jakiegoś czasu w Chinach:







Są obecne też w Korei Południowej:







W ciągu dnia kot pojawia się okresowo pomiędzy reklamami, więc jeśli będziesz miał szczęście, będziesz mógł go zobaczyć na relacji na żywo, w Internecie. Obejrzysz ją poniżej.







Źródło: soranews24