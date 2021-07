Netflix pozbył się w ostatnich dniach ponad 50 produkcji

Pokaźna czystka.

Ponad 50 produkcji zniknęło z Netflixa

Lista produkcji:

Basmati Blues - 2017

Bracie, gdzie jesteś? - 2000

Całkiem zabawna historia - 2010

Cudowny chłopak - 2017

Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii - 2015

Dance Academy: The Movie - 2017

Diabelska plansza Ouija - 2014

Dick i Jane: Niezły ubaw - 2005

Dragon Nest: Wojownicy Świtu - 2014

Dream Big: Engineering Our World - 2017

Dziedzictwo Bourne'a - 2012

Dziennik Bridget Jones - 2001

Fate/Grand Order: First Order - 2016

Footloose - 2011

Green Zone - 2010

Hellboy: Złota armia - 2008

Hulk - 2003

Indiana Jones i ostatnia krucjata - 1989

Krucjata Bourne'a - 2004

Księgowy Auschwitz - 2018

Legenda telewizji - 2004

Love Story - 1970

Lucy - 2014

Miami Vice - 2006

Mission: Impossible – Ghost Protocol - 2011

Młyn i krzyż - 2011

Niezłomny - 2014

Noce w Rodanthe - 2008

Nowy świat - 2015

Onirica - 2014

Plan doskonały - 2006

Poznaj moich rodziców - 2004

Road to Yesterday - 2015

Russell Brand: End the Drugs War - 2014

Siedem sióstr - 2017

Split - 2016

Suicide - 2014

Sword Art Online: Ordinal Scale - 2017

Tata kontra tata - 2015

The Feels - 2017

Tik Tok - 2016

To nie jest kraj dla starych ludzi - 2007

Tożsamość Bourne'a - 2002

Traffik - 2018

Transformers - 2007

Tylko dla odważnych - 2017

U-571 - 2000

Ultimatum Bourne'a - 2007

Uwierzyć w marzenia - 2015

Watchmen. Strażnicy - 2009

We, The Marines - 2017

Wojna Charliego Wilsona - 2007

Wredne dziewczyny - 2004

You Carry Me - 2015

Zapach kobiety – 1992

Lista produkcji zaplanowanych do usunięcia:





Australijscy poszukiwacze złota - 2016

Empire of the Tsars: Romanov Russia with Lucy Worsley - 2016

Everyday Miracles: The Genius of Sofas, Stockings and Scanners - 2014

Królewska Akademia Bajek - 2016

Nurses Who Kill - 2016

Operacja Auć - 2012

Penn & Teller: Fool Us - 2011

Pszczółka Maja – 2012

Początek miesiąca wiąże się oczywiście z aktualizacją bibliotek platform streamingowych. Dodawane są zupełnie nowe produkcje, które mają zachęcić obecnych subskrybentów do przedłużenia abonamentu, a potencjalnych klientów do rozpoczęcia swojej przygody. Rzadko jednak mówi się o drugiej stronie medalu – czystkach mających miejsce na tego typu usługach.Licencje nie są wieczne i niekiedy dochodzi do ich wygaśnięcia. Wtedy też z serwisów streamingowych zniknąć muszą niektóre produkcje. Kilka dni temu doszło do takiej sytuacji na Netflixie – z platformy zniknęło bowiem ponad 50 filmów i seriali. Istnieje rzecz jasna, że część tytułów powróci, lecz nie można tego obiecać.Netflix nie pozwoli na obejrzenie m.in. świetnego, „Planu doskonałego” z 2006 roku, „Zapachu kobiety” z 1992 roku czy. Są to naprawdę uznane produkcje i szkoda, że znikają z usługi. Taka jednak kolej rzeczy.Poniżej znajdziecie listę wszystkich pozycji, które w ostatnich dniach zostały usunięte – wraz z datami ich premier.Co jednak ważne, osiem kolejnych filmów zniknie z Netflixa już 31 lipca. Tutaj warto zwrócić uwagę na m.in. „Empire of the Tsars: Romanov Russia with Lucy Worsley” z 2016 roku czy „Operację Auć” z 2012 roku.W komentarzach koniecznie dajcie znać, których pozycji najbardziej będzie Wam brakować.Źródło: Upflix / Foto. Netflix