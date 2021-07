Tani Netflix w kolejnych państwach. Zobacz, ile można zaoszczędzić

Zmiany na kolejnych rynkach.

Netflix tylko na smartfony i tablety - taniej

Plan mobilny Netflix w Polsce

Jeszcze z końcem marca 2019 roku informowaliśmy Was o tym, że Netflix testuje nowy niższy abonament mobilny . Jego cena wynosiła wtedy w Indiach zaledwie 250 INR, czyli ok. 12 złotych. Po wielu miesiącach tani abonament na Netflix wprowadzono w kilku kolejnych krajach. Czy ma jakieś ograniczenia? Kiedy trafi do Polski?Netflix ogłosił wprowadzenie swojego taniego abonamentu do krajów Afryki Subsaharyjskiej, w tym Nigerii. Nowy plan jest planem przeznaczonym wyłącznie dla urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) i jest obecnie najtańszym planem, jaki oferuje najpopularniejsza na świecie platforma VOD.Przed ogłoszeniem zmian Netflix oferował trzy plany w Nigerii – plan podstawowy, który kosztował 2900 Naira (ok. 27 złotych) miesięcznie i pozwalał oglądać treści na telefonie, tablecie, komputerze lub telewizorze w rozdzielczości SD (480p); plan standardowy wyceniony na 3600 Naira (ok. 33 złote) miesięcznie, który podnosił rozdzielczość filmów i seriali do 1080p; oraz plan Premium w cenie 4400 Naira (ok. 41 złotych), który umożliwiał użytkownikom oglądanie treści w Ultra HD (4K) z HDR.Nowy abonament mobilny kosztuje 1200 Naira (ok. 11 złotych) miesięcznie. Plan mobilny Netflix działa tylko na telefonach i tabletach, a rozdzielczość jest ograniczona do 480p. Użytkownicy mogą pobierać filmy i oglądać je w trybie offline i korzystać z nowej funkcji "Odtwórz częściowe pobieranie", która pozwala im rozpocząć oglądanie filmu lub odcinka serialu jeszcze przed zakończeniem pobierania.Plan mobilny Netflix wprowadza w krajach rozwijających się i nie wydaje się, aby ten w najbliższym czasie miał trafić do Polski. Ciekaw jestem ilu z Was skusiłoby się na zakup takiego planu w cenie połowy ceny planu podstawowego, czyli ok. 17 złotych?Źródło: Netflix