HBO skasował niezwykle popularny serial. Fani są w szoku

Nie będzie kontynuacji "Krainy Lovercrafta"

Niekiedy trudno wytłumaczyć decyzje streamingowych gigantów. Dosyć regularnie w sieci pojawiają się narzekania spowodowane anulowaniem serialu, który wydawał się być świetny, a przedłużeniem tego ocenianego wręcz koszmarnie. W przypadku tytułowej sytuacji mamy do czynienia z nieco innym przypadkiem.„Kraina Lovecrafta” to serial HBO , który ukazał się w sierpniu 2020 roku.i swego czasu pobiła nawet rekord oglądalności. Otrzymała sporo nagród, lecz przez użytkowników oceniona została dosyć przeciętnie. Mimo to wszyscy mieli nadzieję, iż tytuł otrzyma kontynuację.Ba! Nawet producentka na Twitterze regularnie publikowała posty z postępów, a aktorzy mieli już zarezerwowany czas na nagrania.HBO poinformowało o skasowaniu „Krainy Lovecraft” oraz podziękowało całej ekipie za świetnie wykonaną pracę.Nie da się ukryć, że. Zazwyczaj seriale cieszące się tak ogromnym zainteresowaniem przedłużane są bez względu na wszystko. Najprawdopodobniej powodem anulowania produkcji było wyczerpanie materiału źródłowego. O prawdziwych pobudkach raczej nigdy się nie dowiemy.Oczywiście HBO nigdy tak naprawdę nie potwierdziło planowanej kontynuacji, ale każdy był pewien, że się ona pojawi. Cóż, streaming jest nieprzewidywalny w każdym aspekcie.Źródło: Twitter, Deadline