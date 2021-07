Sony zamyka sklep PSP. Opcja kupowania gier wciąż będzie dostępna przez PS3

Dokonało się.





PS Store na PSP należy do przeszłości

Na początku września 2005 europejski rynek powitał u siebie konsolę PSP, która podbiła serca milionów użytkowników. Za kilka dni Sony ostatecznie zamknie tamtejszy sklep. Możliwość kupowania gier co prawda nie istniała już od 2016 roku, lecz wciąż można było dokonywać transakcji wewnątrz konkretnych produkcji.Zapewne wiele osób czytających ten tekst posiadało (lub wciąż posiada) konsolę PlayStation Portable. Urządzenie od dnia premiery przeszło naprawdę długą drogę i przez większość tego czasu japoński koncern oferował użytkownikom kupowanie cyfrowych wersji gier za pośrednictwem PlayStation Store. Dopiero w 2016 roku zdecydowano się na częściowe wyłączenie serwerów.Teraz przyszedł czas na kolejny gwóźdź do trumny. Już. Zapomnieć więc można o kupowaniu przedmiotów wewnątrz tych gier, które już w swojej bibliotece posiadamy. Co więc pozostaje?Jedną z opcji jest oczywiście wyposażenie się w fizyczne odsłony gier. Jeśli jednak preferujecie doświadczenie cyfrowe, to produkcje na PSP wciąż będzie można kupić. Jest to raczej dobra wiadomość.Oczywiście nie ma mowy, że wraz z zamknięciem sklepu stracicie wcześniej nabyte produkty – wciąż oczywiście będziecie mieli możliwość ich ponownego pobrania. Decyzji Sony raczej każdy się spodziewał, trudno było mieć nadzieję, iż koncern w nieskończoność będzie utrzymywał PS Store na tak leciwej konsoli.Mimo wszystko – pewien okres się zamknął.Źródło: Sony / Foto. pixabay.com (DizzyRoseblade)