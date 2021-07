Muzyczka z Minecrafta odegrana przez terminale płatnicze (wideo)

Dobrze to brzmi.



Device Orchestra to chyba najpopularniejszy kanał na YouTube, na którym słuchać można muzyki w wykonaniu przeróżnych urządzeń z pozoru nie przystosowanych do jej odgrywania. Twórca rzeczonego kanału tworzy covery znanych utworów za pomocą elektrycznych szczoteczek do zębów, automatów do kart kredytowych, maszyn do pisania i innych urządzeń elektronicznych. Urządzeniami steruje za sprawą prostych mikrokontrolerów oraz... swoich umiejętności programowania. Jeden z ciekawszych tegorocznych filmów dotyczy ścieżki dźwiękowej z gry Minecraft.



Muzyka z Minecrafta na terminalach płatniczych

Charakterystyczny utwór Sweden z Minecrafta został odegrany przez pięć terminalów płatniczych. Youtuber na początku swojego filmu wyjaśnia, że są to bardzo wdzięczne urządzenia do odtwarzania muzyki, z racji wbudowanych w nie silniczków krokowych. Ich pracę, a w zasadzie prędkość obrotową silniczków, da się niezwykle łatwo kontrolować. Wpływa to w znaczący sposób na dźwięk emitowany przy okazji działania tychże mechanizmów.



Mężczyzna poprowadził łącznie cztery przewody od każdego z silniczków do stworzonych przez siebie układów sterujących. Moduł funkcjonował tak, aby silnik obracał mechanizm w obie strony, wysuwając i chowając papier umieszczony w terminalach. W zależności od prędkości obrotowej - wyższej lub niższej - zmieniała się częstotliwość emitowanego dźwięku, co ostatecznie pozwoliło nagrać naprawdę niezły cover omawianego tu utworu.



Jak to brzmi? Posłuchajcie.







