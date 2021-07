To urządzenie pozwoli na zagranie w gry z Game Boya bezpośrednio na PC

GB Operator to marzenie fanów gier retro

Źródło: Epilogue

Mamy rok 2021 i można by pomyśleć, że rozrywka retro odchodzi nieco w zapomnienie. Nic bardziej mylnego! Na rynku pojawia się naprawdę sporo gadżetów dla zwolenników np. gier sprzed ponad dwudziestu lat. Jeśli do nich należycie, to koniecznie musicie zapoznać się z tytułowym gadżetem.Jest kilka opcji, by zagrać w produkcje wydane chociażby na Game Boya. Jeśli posiadamy oryginalną konsolę oraz kartridże to nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać ze standardowej ścieżki. Przy założeniu, że nie jesteśmy wyposażeni ani w sprzęt ani fizyczne wydania produkcji – pozostają emulatory.Co jednak w przypadku, kiedy np. nasza konsola jest zepsuta albo jej nie mamy, ale posiadamy kartridże do Game Boya? Cóż, tutaj z pomocą może przyjść– genialne urządzenie od firmy Epilogue. Mowa tak naprawdę o swego rodzaju konsoli, dzięki której na komputerze z Windowsem, Linuxem lub macOS uruchomimy niemalże wszystkieWystarczy umieścić grę w „napędzie”, zainstalować specjalną aplikację desktopową opartą o(jeden z najpopularniejszych i najbardziej dopracowanych) oraz… zacząć zabawę. Nie ma zabraknąć więc m.in. opcji zapisu rozgrywki czy wykrywania podrobionych kartridży. To na pewno należy uznać za plus.Niewątpliwie mówimy o świetnym akcesoriów dla fanów retro. GB Operator wyceniony został na 49,99 dolarów – wydaje mi się to przystępną ceną za tego typu urządzenie. Sprzedaż rusza w sierpniu. Zapewne jeśli urządzenie pojawi się na rynku, to pojawią się jego bardziej rzetelne recenzje. Pozostaje czekać.Źródło: YouTube, Epilogue / Foto. YouTube (@Retro Dodo)