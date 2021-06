Miesiąc gorących premier na Netflix. Sprawdź, co obejrzeć w lipcu

Lista tytułów jest naprawdę obszerna.



Nadchodzący miesiąc na Netflix zapowiada się naprawdę ciekawie. Wśród premier znajdą się dwie długo oczekiwane polskie produkcje. W Rojst ‘97, Anna Jass (Magdalena Różczka), bezkompromisowa policjantka z Warszawy, przeprowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczej śmierci podczas powodzi stulecia. Z kolei w filmie Bartkowiak poznamy losy Tomasza (Józef Pawłowski), profesjonalnego zawodnika MMA, który zdyskwalifikowany po walce o mistrzostwo postanawia zniknąć i zmienić swoje dotychczasowe życie.



W lipcu zobaczymy także dalszą część przygód szalonych Coral, Wendy i Giny w drugiej odsłonie Sky Rojo. Dla lubiących dreszczyk emocji serwis przygotował trzyczęściowe wydarzenie filmowe - Ulicę Strachu - opartą na bestsellerowej serii powieści R.L. Stine’a. W tym miesiącu do biblioteki Netflix dołączą kolejne hity kinowe, takie jak Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) z Margot Robbie w roli głównej, Kłamstwo doskonałe oraz Aniołki Charliego z Kristen Stewart.







Netflix: Lista filmów i seriali na lipiec 2021 r.

Feels Like Ishq (wkrótce na Netflix)

Krótkie filmy o młodych ludziach, którzy próbują poradzić sobie z emocjami towarzyszącymi znajdowaniu miłości w zupełnie nieoczekiwanych miejscach.



Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko): Sezon 3 (wkrótce na Netflix)

Kiedy stan zdrowia Lenny’ego się pogarsza, młodzi dilerzy zapominają o tym, co ich dzieli, aby zebrać pieniądze na leczenie kumpla. Ale pojawiają się nowe zagrożenia.



The Rational Life 6/28/2021

Ambitna trzydziestoparolatka kontra cała masa problemów, w tym prześladowanie w miejscu pracy, kłopotliwy miłosny trójkąt i marudząca mama.



Pokolenie 56k 7/1/2021

Matilda i Daniel, którzy zaprzyjaźnili się w erze modemów 56k, wpadają na siebie po 20 latach. Czy ich przyjaźń może zmienić się w coś więcej?



Książęta 7/1/2021

Książę Wilhelm przyzwyczaja się do życia w swojej nowej prestiżowej szkole z internatem. Największym problemem okazuje się dla niego podążanie za głosem serca.







Śmiertelni: Sezon 2 7/2/2021

Obé powraca szokująco odmieniony i rozpoczyna zbieranie armii zwolenników. Sofiane, Victor i Luisa muszą teraz zrobić wszystko, żeby powstrzymać katastrofę.



Drwal z Vancouver Island 7/2/2021

Bezpretensjonalny drwal i jego lojalna ekipa walczą z brutalnymi żywiołami i wyrafinowanymi maszynami, rąbiąc cenne drewno na Vancouver Island.



Mine 7/4/2021

Dwie zamknięte w złotych klatkach kobiety próbują odnaleźć swoje prawdziwe „ja” i pokonać przeszkody na drodze ku prawdziwemu szczęściu.



Rojst '97 7/7/2021

Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów drugiej wojny światowej.



Sąsiedzka wojna 7/7/2021

Skromna rodzina Lópezów wygrywa dom na loterii i przeprowadza się do eleganckiej dzielnicy. Snobistyczni sąsiedzi nie witają ich jednak z otwartymi ramionami.







Atypowy: Sezon 4 7/9/2021

Casey i Sam szykują się do opuszczenia rodzinnego gniazda. Wszyscy członkowie rodziny Gardnerów stają więc przed ważnymi decyzjami rzutującymi na ich dalsze losy.







Virgin River: Sezon 3 7/9/2021

Mel i jej najbliżsi z Virgin River wspólnie mierzą się z poważnymi problemami, takimi jak śmierć, pożar, walka o opiekę nad dziećmi i rozpadające się związki.



Kucharka z Castamar 7/9/2021

Madryt, rok 1720. Utalentowana kucharka wpada w oko owdowiałemu księciu, który powraca do arystokratycznego społeczeństwa. Ekranizacja powieści Fernanda J. Múñeza.



Biohakerzy: Sezon 2 7/9/2021

Mię nawiedzają niepokojące wizje. Jednocześnie kobieta walczy z czasem, chcąc zrozumieć naturę nagłych zmian w swoim życiu - oraz to, dlaczego wcale ich nie pamięta.



Moje nieortodoksyjne życie 7/14/2021

Bohaterami tego reality show są Julia Haart, prezeska Elite World Group CEO i była członkini ultraortodoksyjnej społeczności żydowskiej, oraz jej dorosłe dzieci.



Jeszcze nigdy…: Sezon 2 7/15/2021

Nowa miłość, nowy kolega z klasy i nowe powody do kłótni z mamą. Devi ma aż zbyt wiele okazji do odważnych posunięć i… niezbyt trafnych decyzji.



Too Hot to Handle: Brazylia 7/21/2021

Dziesiątka atrakcyjnych Brazylijczyków spotyka się w tropikalnym raju. Aby wygrać 500 000 reali brazylijskich, muszą tylko… zrezygnować z seksu.



Sexy Beasts 7/21/2021

Single, którzy mają dość powierzchownych relacji, wykorzystują sztukę charakteryzacji, aby wziąć udział w randkach w ciemno z prawdziwego zdarzenia.



Władcy wszechświata: Objawienie 7/23/2021

Wojna o Eternię wybucha na nowo. Tym razem zanosi się na ostateczne starcie między He-Manem a Szkieletorem. Nowy serial animowany scenarzysty i reżysera Kevina Smitha.



Sky Rojo: Sezon 2 7/23/2021

W drugim sezonie serialu „Sky Rojo” zrealizowanego przez twórców „Domu z papieru” nie brakuje adrenaliny, akcji i szybkich samochodów.







Racket Boys 7/27/2021

Trener podejmuje wyzwanie - z przypadkowej zbieraniny uczniów ma zrobić zwycięską drużynę badmintona. Ale czy jego syn - dzieciak z miasta - odnajdzie się na prowincji?



The Snitch Cartel: Origins 7/28/2021

Cali, przełom lat 70. i 80. Dwaj bracia marzą tylko o jednym: wejść na szczyt kolumbijskiego narkobiznesu. Aby osiągnąć cel, kładą na szali rodzinę i miłość.



Przerabianie tatuaży 7/28/2021

Czy utalentowanym mistrzom igły uda się zmienić szpetne tatuaże swoich klientów w prawdziwe dzieła sztuki?