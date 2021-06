Miarka się przebrała, Twitch nie chce bąków i lizania uszu przy ASMR. Streamerki zbanowane

Zapewne czytaliście wczorajszą wiadomość o bardzo dużym umocnieniu trendu transmisji na żywo z niejednoznacznymi ASMR. Doszło nawet do tego, żedo mikrofonu w zamian za przekroczenie ustalonej liczby nowych subskrybentów. Widać włodarze serwisu nie byli zadowoleni z takich praktyk i posypały się bany, choć raczej tylko czasowe.Obecnie zablokowane są konta chociażby wspominanej Indiefoxx (prawie milion subskrybentów i średnio 13 tysięcy oglądających) czy Kaitlyn "Amouranth" Siragusa (na otwierającej grafice, 3 miliony subskrybentów i średnio 16 tysięcy oglądających). Obie stremerki w ostatnim czasie zrobiły się bardzo popularne za sprawą nadawania w skąpych ubraniach z basenów czy jacuzzi, a także z nietypowymi technikami ASMR. Po utworzeniu specjalnej nowej kategorii "Pools, Hot Tubs, and Beaches" w reakcji na trend, ten po pewnej chwili przestał być aż tak spektakularnie popularny (choć wcale nie trzyma się źle), więc dziewczyny zaczęły przechodzić częściowo na ASRM, co zdecydowanie zadziało dla dobra ich popularności.

Stremerka nic sobie nie robi z blokady, żartuje z całej sytuacji na Twitterze / Foto: JakeSucky i indiefoxxlive @ Twitter

Indiefoxx i Amouranth nie są przejęte blokadami, zapraszają fanów na inne kanały ze swoimi treściami

I to nie byle jakie ASMR. Zamiast zwykłego szeptania i cichego mówienia, ubrane w obcisłe legginsy streamerki wręcz lizały nakładki w kształcie uszu, które były zamontowane do mikrofonów. Niejednokrotnie oferowały też przebieranie się czy sugestywne patrzenie prosto w obiektyw kamery, aby wywołać wrażenie kontaktu wzrokowego z widzami. Nic dziwnego, że po takich ekscesach, szczególnie doprawionych puszczaniem gazów przez Indiefoxx, Twitch nie szczędził blokad. Wielu użytkowników serwisu, nawet mimo oglądania wspominanych treści wideo, już wcześniej stwierdziło, że akurat ten serwis nie jest najlepszym miejscem do takich praktyk.Jednak streamerki nie przejęły się tą sytuacją. Indiefoxx zażartowała nawet za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze, że "Zobaczyli jak ciężko pracujemy i zechcieli dać nam wolne na weekend." Co więcej autorski kontrowersyjnych relacji zaczęły zapraszać swoich wielbicieli na własne profile w serwisie OnlyFans, co jednoznacznie daje do zrozumienia, w jakich odbiorców i treści celują. W końcu to portal o zdecydowanie bardziej "niegrzecznym" zabarwieniu, nawet od kategorii "Pools, Hot Tubs, and Beaches" czy streamów nietypowego ASMR na Twitchu.