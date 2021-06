Wiedźmin od Netflixa - drugi sezon z nowym teaserem

Drugi sezon Wiedźmina jeszcze w tym roku?

did you miss him? Geralt of Rivia is ready to face his destiny in this new look at @WitcherNetflix Season 2! pic.twitter.com/Zc9Rzq44HR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 18, 2021

Wszystko wygląda na to, iż premiera drugiego sezonu Wiedźmina zbliża się wielkimi krokami. Netflix bowiem coraz częściej dzieli się wieściami dotyczącymi produkcji – w tym urywkami scen z nadchodzących odcinków. Do sieci trafił właśnie nowy, nieco krótki, teaser.Od debiutu pierwszego sezonu Wiedźmina minęło sporo czasu. Oczywiście nikt nie zakładał, że na kolejne przygody Geralta z Rivii przyjdzie nam poczekać aż tak długo. Na drodze stanęła jednak pandemia koronawirusa, która przyczyniła się do kilkukrotnego zawieszania prac na planie zdjęciowym. Na szczęście wygląda na to, iż okres oczekiwania powoli dobiega końca.Przynajmniej takie wnioski wysnuć można patrząc na częstotliwość udostępnianych materiałów przez Netflix. Tydzień temu mieliśmy do czynienia z premierą pierwszego filmu promującego serial. Na łamach kilkunastominutowego klipu ujrzeliśmy m.in. Ciri. Teraz zadebiutował kolejny materiał.Ponownie nie jest on zbyt długi, bo także trwa. Co możemy na nim ujrzeć? Przede wszystkim. Całość zmontowana jest w dosyć specyficzny sposób, bo każdy urywek trwa niecałą sekundę, więc trudno wysnuć z klipu jakieś daleko idące wnioski. Jedno jest pewne – Geralt po raz kolejny stawi czoła wielu niebezpieczeństwom.Netflix nie podzielił się niestety datą premiery drugiego sezonu. Nie warto jednak zwieszać głowy – jużbędziemy świadkami wirtualnego wydarzenia WitcherCon organizowanego wraz z CD Projekt RED. Wiele osób jest pewnych, że to właśnie wtedy streamingowy gigant podzieli się z fanami dłuższym zwiastunem czy nawet poda termin debiutu kolejnych odcinków Wiedźmina.Na razie pozostaje jednak uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na oficjalne wieści.Źródło i foto: Netflix