Netflix nakręci fabularyzowany serial o historii Spotify. Znamy już obsadę produkcji

Platforma Netflix przybliższy burzliwe dzieje rozwoju muzycznej usługi Spotify

Mimo braku tytułu, serial dorobił się już bardzo podstawowej dedykowanej karty na Netflixie / Foto: Netflix - Instalki.pl

Ambitna produkcja o muzycznym gigancie streamingu ze szwedzką obsadą

Tak jak jeden z wielu milionów mieszkańców globu jestem użytkownikiem Spotify. Szalenie popularna chmurowa usługa muzyczno-podcastowa od początku miała potencjał, ale nie zawsze wszystko układało się gładko. Historię przerodzenia pomysłu w czyn i dalszego rozwoju Spotify ma zekranizować Netflix. Już rozpoczęła się produkcja.Nie będzie to długa opowieść, a jednosezonowy serial składający się z sześciu odcinków. Jak można przeczytać o "Untitled Spotify Drama" (produkcja nie ma jeszcze tytułu) na stronie samego Netflixa - "Fabularyzowana opowieść o tym, jak przedsiębiorca Daniel Ek i jego wspólnicy zrewolucjonizowali branżę i zmienili nasze przyzwyczajenia związane ze słuchaniem muzyki." Produkcją zajmuje się należąca do grupy Banijay spółka Yellow Bird UK.Ekranizacja jest powiązana z książką autorstwa biznesowych dziennikarzy szwedzkiej gazety Dagens Industri. Ma luźno bazować na "Tajemnicy Spotify" (angielski tytuł - "Spotify Untold") napisanej przez Svena Carlssona i Jonasa Leijonhufvuda. Dziennikarze zawarli w niej takie ważne aspekty historii Spotify jak przekonanie wytwórni do partnerstwa, mocny konflikt ze Stevem Jobsem z powodu wejścia usługi na amerykański rynek, a także głośne niesnaski z artystami takimi jak Taylor Swift i Bob Dylan. W celu napisania swojej książki Carlsson i Jonas przeprowadzili ponad 70 szczegółowych wywiadów.Reżyserii podjął się Per-Olav Sørensen ("Ruchome piaski", "Facet na święta"), a autorem scenariusza jest Christian Spurrier ("Ścigana", "Prawnicy"). W serialu zagrają między innymi: Edvin Endre ("Miasto niedźwiedzia") jako założyciel Spotify Daniel Ek, Ulf Stenberg ("Wikingowie", "Eddie zwany Orłem") w roli Per Sundin, Gizem Erdogan ("Kalifat") jako Petra Hansson, Joel Lützow ("Gåsmamman") jako Andreas Ehn i Christian Hillborg ("Upadek królestwa", "Pokochaj, poślub, powtórz") odgrywający Martina Lorentzona. Serial będzie miał swoją premierę w 2022 roku na platformie Netflix. Oczywiściepobierzecie z naszej bazy, tak samo jakŹródło: Variety / Netflix / Foto tytułowe: Pixabay - Instalki.pl