CD Projekt RED i Netflix ogłaszają wydarzenie WitcherCon. Mamy też teaser z serialu

Wydarzenie WitcherCon już za miesiąc i to w dwóch częściach, mamy też teaser serialu

Autorzy dwóch najpopularniejszych dzieł kultury bazujących na serii książek Andrzeja Sapkowskiego łączą siły. CD Projekt RED i Netflix przedstawiają wydarzenie powiązane z serią gier i serialem o popularnym łowcy potworów. Już w przyszłym miesiącu zapraszają wszystkich fanów na WitcherCon.Kilka dni temu pisaliśmy o piątkowej zapowiedzi czegoś dużego w tematyce serialu. Spodziewaliśmy się pełnoprawnego trailera nowego sezonu netflixowego Wiedźmina, może od razu z oficjalnym ogłoszeniem daty premiery, w najgorszym wypadku chociaż krótkiego teasera. Finalnie nie ma ani pełnego materiału wideo ani wyjawienia terminu premiery. Dostaliśmy jednak coś lepszego, choć i teaser się pojawił. WitcherCon będzie pierwszym w historii wieloformatowym wydarzeniem poświęconym uniwersum Wiedźmina.Jak można przeczytać w materiale Netflixa - "W programie m.in.: Interaktywne panele z udziałem osób, które powołały do życia Wiedźmina w grze i na ekranie. Najnowsze informacje, materiały zza kulis i niepublikowane wcześniej informacje dotyczące całej serii Wiedźmin. Możliwość przyjrzenia się z bliska procesowi tworzenia i produkcji gier CD PROJEKT RED, w tym nadchodzącej gry na urządzenia mobilne The Witcher: Monster Slayer. Prezentacje dotyczące komiksów i sprzętu dla fanów, a także serialu Netflix Wiedźmin oraz licencjonowanych produktów i filmu anime Wiedźmin: Zmora Wilka. Analizy ekspertów dotyczące tradycji, legend, potworów i genezy Kontynentu."Studio CD Projekt RED zaznaczyło, że będzie wiele świetnych rzeczy ku uciesze fanów, ale zdecydowanie nie chodzi o zapowiedź nowej gry z wiedźmińskiej serii. Nadchodzący WitcherCon będzie można oglądać na dwóch oddzielnych transmisjach, które nie będą zwykłymi powtórkami. Obie będą zawierały unikalne treści. Pierwsza przypadnie na, a druga kilka godzin późniejŚledzić je będzie można na kanałach CD Projektu i Netflixa w serwisach YouTube () i Twitch (). No tak, i jeszcze wspominany teaser. Netflix udostępnił na Twitterze którkie wideo zapowiadające drugi sezon serialu, w którym widzimy urywki scen z Ciri. Dla spragnionych wideo z serialu dobre i tyle, ale zapowiedź WitcherCon, to zdecydowanie lepsza kwestia niż pełny trailer.Źródło i foto: Netflix