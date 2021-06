Sprawdź, zanim zapłacisz.

Gdzie oglądać EURO 2020?

EURO 2020 za darmo w Internecie

11 czerwca startują Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Mecz otwarcia EURO 2020 odbędzie się dziś, o godzinie 20:45. W okresie od 11 czerwca do 11 lipca rozegranych zostanie 51 meczów, w tym wielki finał na stadionie Wembley. Gdzie oglądać EURO 2020? Istnieje kilka możliwości.EURO 2020 za darmo można oglądać na antenach TVP 1, TVP 2, TVP Sport oraz TVP 4K . Ostatnia ze stacji to zupełnie nowy kanał, uruchomiony specjalnie z okazji EURO 2020. Obrazowi w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) z HDR HLG będzie towarzyszył dźwięk Dolby Atmos. Aby oglądać mecze EURO 2020 za darmo wystarczy mieć odbiornik telewizyjny zgodny ze standardem DVB-T2/HEVC - zapewne go macie.Mecze EURO 2020 obejrzą także abonenci Canal+, Orange, UPC, Astra-Net, Inea i Toya - na tych platformach zostanie uruchomione TVP 4K.Gdzie oglądać EURO 2020 za darmo w Internecie? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i jest nią strona internetowa sport.tvp.pl/euro2020 , gdzie mecze EURO 2020 będzie dało się oglądać na żywo, online. Znajdziecie je pod adresem sport.tvp.pl/euro2020, w aplikacji mobilnej TVP Sport , nowej aplikacji dla smart TV, a także w telewizji hybrydowej TVP HBB. Wszystko to za darmo!Transmisję w TVP HBB uruchomisz na smart TV, gdy w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się grafika z zaproszeniem a Ty klikniesz na czerwony przycisk na pilocie telewizora.